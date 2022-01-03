Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220103/ukrayna-kultur-bakanindan-netflixe-emily-in-paris-sikayeti-1052344507.html
Ukrayna Kültür Bakanı'ndan Netflix'e 'Emily in Paris' şikayeti
Ukrayna Kültür Bakanı'ndan Netflix'e 'Emily in Paris' şikayeti
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in popüler yapımlarından 'Emily in Paris', yeni yayına giren ikinci sezonuyla bir ülkenin daha tepkisini çekti. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T10:52+0300
2022-01-03T10:52+0300
netflix
emily in paris
aleksandr tkaçenko
yaşam
fransa
ukrayna
paris
dizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052344654_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_09e9358efa8766d0a201787e6a147717.jpg
Şirketi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te görevlendirilen ABD'li Emily adındaki bir genç kadının başından geçenlerin anlatıldığı 'Emily in Paris' dizisi ilk sezonunda Fransızları kötü gösterdiği gerekçesiyle memnuniyetsizlik yaratırken bu kez de Ukrayna'yı 'karşısına aldı.' Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, oyuncu Lily Collins'in hayat verdiği Emily ile dil kursunda arkadaş olan Ukraynalı Petra karakteriyle ilgili şikayetlerini dile getirdi. Darya Pançenko'nun canlandırdığı Petra karakterinin moda zevki kötü ve sınır dışı edilmekten korkuyor. Petra bir bölümde de AVM'de hırsızlık yaparak Emily karakterini bir hayli şaşırtıyor. Ukraynalıların bu şekilde basmakalıplara sokulmasını eleştiren Ukraynalı Bakan da Telegram hesabından yaptığı yorumda bu karakterin bu şekilde karikatürize edilmesini 'kabul edilemez ve aşağılayıcı' buldu, "Yabancılar Ukraynalıları böyle mi görüyor?" diye sordu. Ukrayna basınına göre Tkaçenko, Netflix'e şikayetini mektup yoluyla da iletti. Bu durum Paris'te yaşayan bazı Ukraynalıların da tepkisini çekerken tam tersini savunanlar da var. Sözgelimi Ukraynalı film yapımcısı Natalka Yakimoviç, "Yani dizilerde kötü karakterler her şey olabilir ama Ukraynalı olamaz, öyle mi? Elbette ki hepimiz karakter Moskovalı olsun isterdik ama insan her zaman her istediğini elde edemiyor" sözleriyle diziyi savundu. Dizinin ikinci sezonundaki Alfie karakteri de İngilizleri sadece publarda içki içip futbol izleyen birileri gibi gösterdiği için eleştiriliyor. Yapımcılardan Darren Star, kendi Paris deneyimlerinden yola çıkarak bu diziyi şekillendirdiğini ve Paris'e 'şehri büyüleyici gösteren gözlüklerle bakmadığını' söyleyerek bu eleştirilere yanıt vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20210713/73-emmy-odullerinde-adaylar-belli-oldu-1044959782.html
fransa
ukrayna
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052344654_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89b360bbc4042e7d6800d0d5b3e31212.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
netflix, emily in paris, aleksandr tkaçenko, fransa, ukrayna, paris, dizi

Ukrayna Kültür Bakanı'ndan Netflix'e 'Emily in Paris' şikayeti

10:52 03.01.2022
© AFP 2021 / PHILLIP FARAONEEmily in Paris
Emily in Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / PHILLIP FARAONE
Abone ol
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in popüler yapımlarından 'Emily in Paris', yeni yayına giren ikinci sezonuyla bir ülkenin daha tepkisini çekti.
Şirketi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te görevlendirilen ABD'li Emily adındaki bir genç kadının başından geçenlerin anlatıldığı 'Emily in Paris' dizisi ilk sezonunda Fransızları kötü gösterdiği gerekçesiyle memnuniyetsizlik yaratırken bu kez de Ukrayna'yı 'karşısına aldı.'
Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, oyuncu Lily Collins'in hayat verdiği Emily ile dil kursunda arkadaş olan Ukraynalı Petra karakteriyle ilgili şikayetlerini dile getirdi.
Darya Pançenko'nun canlandırdığı Petra karakterinin moda zevki kötü ve sınır dışı edilmekten korkuyor. Petra bir bölümde de AVM'de hırsızlık yaparak Emily karakterini bir hayli şaşırtıyor.
Ukraynalıların bu şekilde basmakalıplara sokulmasını eleştiren Ukraynalı Bakan da Telegram hesabından yaptığı yorumda bu karakterin bu şekilde karikatürize edilmesini 'kabul edilemez ve aşağılayıcı' buldu, "Yabancılar Ukraynalıları böyle mi görüyor?" diye sordu. Ukrayna basınına göre Tkaçenko, Netflix'e şikayetini mektup yoluyla da iletti.
Bu durum Paris'te yaşayan bazı Ukraynalıların da tepkisini çekerken tam tersini savunanlar da var. Sözgelimi Ukraynalı film yapımcısı Natalka Yakimoviç, "Yani dizilerde kötü karakterler her şey olabilir ama Ukraynalı olamaz, öyle mi? Elbette ki hepimiz karakter Moskovalı olsun isterdik ama insan her zaman her istediğini elde edemiyor" sözleriyle diziyi savundu.
Dizinin ikinci sezonundaki Alfie karakteri de İngilizleri sadece publarda içki içip futbol izleyen birileri gibi gösterdiği için eleştiriliyor.
Yapımcılardan Darren Star, kendi Paris deneyimlerinden yola çıkarak bu diziyi şekillendirdiğini ve Paris'e 'şehri büyüleyici gösteren gözlüklerle bakmadığını' söyleyerek bu eleştirilere yanıt vermişti.
73. Emmy Ödülleri'nde adaylar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2021
DÜNYA
73. Emmy Ödülleri'nde adaylar belli oldu
13 Temmuz 2021, 21:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:01Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
11:58İranlı kadın, 'koronavirüs aşısı olan en yaşlı kişi' olabilir: 122 yaşında olduğunu söylüyor
11:46Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 toplam ihracatımız 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti
11:40Kılıçdaroğlu: Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın
11:40Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi: Yeni yıla Büyük Okyanus’ta tek başına girdi
11:19Nagehan Alçı'dan 'İBB'ye teftiş' çıkışı: Bu bakış açısıyla Erdoğan’a da hapis istenebilir
11:19Hilal Kaplan: Avrupa'da faturalardaki vergi yüzde 60'a çıkabilirken, ülkemizde yüzde 20'de tutuldu
11:15Norveç'te araştırma: Omicron'un en yaygın semptomları neler?
11:05Et fiyatlarını yüzde 40 indirdi, dükkanda kuyruk oluştu
11:03Jerusalem Post'un internet sitesi, Süleymani suikastının yıl dönümünde hacklendi
10:52Ukrayna Kültür Bakanı'ndan Netflix'e 'Emily in Paris' şikayeti
10:43Ali Koç koronavirüse yakalandı
10:37Merkez Bankası'nın dördüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü 3.12 milyar dolar
10:32Bildirici: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını yazma yarışında birincilik Abdulkadir Selvi'de
10:28Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane yeni yaşını kutladı
10:22Mardin'de 3 katlı binada patlama
10:22Kuzey ile Güney Kore arasında alışılmışın tersi yönde iltica
10:15Suriye'de IŞİD saldırısı: En az 5 asker öldü, 20 asker yaralandı
10:14Twitter ilk kez bir ABD'li vekilin hesabını kalıcı olarak askıya aldı
10:08İstanbul'da birçok mahallede 12 saatlik su kesintisi