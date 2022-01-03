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Uzmanlar uyardı: Bez maske Omicron'dan korumuyor
Uzmanlar uyardı: Bez maske Omicron'dan korumuyor
Uzmanlar, koronavirüsün omicron varyantına karşı bez maskelerin koruma sağlamadığını söyledi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T12:29+0300
2022-01-03T12:32+0300
koronavirüs
abd
maske
koronavirüs
omicron
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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) şu an için N95 maskeleri hâlâ sağlık çalışanları için önerirken halka, kumaş maskeleri çift katlı olacak şekilde, tüm ağız ve burun bölgesini boşluksuz kapatacak şekilde takmalarını öneriyor. Bu maskelerde burun bölgesinden hava almayacak şekilde bir tel parça olması da mutlaka öneriliyor.Öte yandan Kalifornia Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Monica Gandhi şu an yaşadığımız durumu "Herkes sadece kumaş maske ya da cerrahi maske takıyor olsa da Omicron varyantına göre durum değişmeyecek." diyerek açıklıyor. Gandhi "Gerçekten virüse maruz kalmak istemiyorsanız mutlaka doğru maskeyi takmak zorundasınız." diyor.Gandhi, N95, KN95, KF94 ve FFP2 tipi maskelerin kullanılmasını, bunlar temin edilemiyorsa mutlaka cerrahi maskenin üzerine kumaş maske takılmasını öneriyor. Diğer uzmanlar cerrahi maskenin normal koşullarda yeterli olduğunu ancak bu maskelerin süper bulaşıcı Omicron varyantına karşı koruyuculuğunun daha fazla araştırılması gerektiğini söylüyor.Ancak uzmanların üzerinde fikir birliğine vardığı konu "Her türlü maske hiç maske takmamaktan daha iyidir. Ancak kumaş maskeler ve cerrahi maskeler yerine N95 maskeler her zaman daha yüksek koruma sağlar." olarak özetleniyor...
https://tr.sputniknews.com/20220102/uzmanlardan-omicron-uyarisi-hiper-bulasici-hale-geldi-maskeyi-bir-an-bile-indirmeyin-1052327209.html
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abd, maske, koronavirüs, omicron

Uzmanlar uyardı: Bez maske Omicron'dan korumuyor

12:29 03.01.2022 (güncellendi: 12:32 03.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs, maske, Mayakovskaya metro istasyonu, Moskova
Rusya, koronavirüs, maske, Mayakovskaya metro istasyonu, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Sputnik
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Uzmanlar, koronavirüsün omicron varyantına karşı bez maskelerin koruma sağlamadığını söyledi.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) şu an için N95 maskeleri hâlâ sağlık çalışanları için önerirken halka, kumaş maskeleri çift katlı olacak şekilde, tüm ağız ve burun bölgesini boşluksuz kapatacak şekilde takmalarını öneriyor. Bu maskelerde burun bölgesinden hava almayacak şekilde bir tel parça olması da mutlaka öneriliyor.
Öte yandan Kalifornia Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Monica Gandhi şu an yaşadığımız durumu "Herkes sadece kumaş maske ya da cerrahi maske takıyor olsa da Omicron varyantına göre durum değişmeyecek." diyerek açıklıyor. Gandhi "Gerçekten virüse maruz kalmak istemiyorsanız mutlaka doğru maskeyi takmak zorundasınız." diyor.
Gandhi, N95, KN95, KF94 ve FFP2 tipi maskelerin kullanılmasını, bunlar temin edilemiyorsa mutlaka cerrahi maskenin üzerine kumaş maske takılmasını öneriyor. Diğer uzmanlar cerrahi maskenin normal koşullarda yeterli olduğunu ancak bu maskelerin süper bulaşıcı Omicron varyantına karşı koruyuculuğunun daha fazla araştırılması gerektiğini söylüyor.
Ancak uzmanların üzerinde fikir birliğine vardığı konu "Her türlü maske hiç maske takmamaktan daha iyidir. Ancak kumaş maskeler ve cerrahi maskeler yerine N95 maskeler her zaman daha yüksek koruma sağlar." olarak özetleniyor...
Omicron- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
KORONAVİRÜS
Uzmanlardan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı hale geldi, maskeyi bir an bile indirmeyin
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