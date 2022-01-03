Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu

Soğuk hava Uzungöl'de de etkisini gösterdi. Doğayla baş başa yeni yılın ilk günlerini kalabalıktan uzak sakin bir gün geçirmek için Uzungöl'e gelen hafta sonu ziyaretçileri, buz tutmuş gölün etrafında fotoğraf çektirdi.Göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, attıkları taşlarla buzun kalınlığını ölçtü. Buzun üzerinde yürüyen ördekler de görüntülendi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün büyük bir bölümü yörede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Soğuk hava Uzungöl'de de etkisini gösterdi. Doğayla baş başa yeni yılın ilk günlerini kalabalıktan uzak sakin bir gün geçirmek için Uzungöl'e gelen hafta sonu ziyaretçileri, buz tutmuş gölün etrafında fotoğraf çektirdi.
Göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, attıkları taşlarla buzun kalınlığını ölçtü. Buzun üzerinde yürüyen ördekler de görüntülendi.