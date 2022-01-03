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https://tr.sputniknews.com/20220103/vinc-operatoru-yerden-60-metre-yuksekte-namaz-kildi-1052350657.html
Vinç operatörü, yerden 60 metre yüksekte namaz kıldı
Vinç operatörü, yerden 60 metre yüksekte namaz kıldı
İstanbul'da bir vinç operatörü, yerin 60 metre yükseğinde, vinç üzerinde namaz kıldı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T13:18+0300
2022-01-03T13:18+0300
2022-01-03T13:18+0300
yaşam
istanbul
inşaat
üsküdar
namaz
vinç
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İstanbul'da vinç operatörü yerden 60 metre yükseklikte namaz kıldı.Üsküdar’da bir otel inşaatında çalışan vinç operatörü, yerden 60 metre yükseklikteki vinç üzerinde namaz kıldı. Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı. İşçi, namazın ardından çalışmaya devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20211113/camilerde-sosyal-mesafe-kurali-kaldirilarak-normal-saf-duzeninde-namaz-kilinmaya-baslandi-1050768638.html
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Vinç operatörü, yerden 60 metre yüksekte namaz kıldı
İstanbul'da bir vinç operatörü, yerin 60 metre yükseğinde, vinç üzerinde namaz kıldı.
İstanbul'da vinç operatörü yerden 60 metre yükseklikte namaz kıldı. Üsküdar’da bir otel inşaatında çalışan vinç operatörü, yerden 60 metre yükseklikteki vinç üzerinde namaz kıldı. Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı.
İşçi, namazın ardından çalışmaya devam etti.