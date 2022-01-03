TCDD, Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam yaptı. Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre yeni tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 45 TL’den 53.5, gidiş-dönüş ücreti 90, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 118 TL’den 143 TL’ye yükseldi.Konya-Ankara arası sefere yüzde 16, Konya-İstanbul arası sefere de yüzde 21 zamlanmış oldu.Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 98.5 lira olan bilet fiyatı 118.5 lira olurken gidiş-dönüş ücreti ise 202 lira olarak belirlendi.Eskişehir-Ankara arası 52.5 lira olduEskişehir-Ankara arası 43.5 lira olan YHT bileti 52.5 lira olurken, 74 lira olan gidiş-dönüş biletinin fiyatı ise 90 lira oldu. 37 lira olan genç tarife ücreti ise 45 lira oldu.İstanbul-Eskişehir arası 64 lira olan bilet fiyatı 77 lira olurken, gidiş-dönüş ücreti ise 109 liradan 131 liraya artırıldı.Eskişehir-İstanbul arası genç tarife ücreti ise 54.5 liradan 65.5 liraya artırıldı.55 lira olan Eskişehir-Konya arası YHT bileti de 66 liraya çıkartılırken 94 lira olan gidiş-dönüş ücreti ise 113 liraya çıkartıldı.Konya-Eskişehir arası genç tarife ücreti ise 47 liradan 56.5 liraya çıkartıldı. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.