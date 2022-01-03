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https://tr.sputniknews.com/20220103/yuksek-hizli-tren-biletlerine-yuzde-20-civarinda-zam-1052356894.html
Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam
Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam yaptı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T15:58+0300
2022-01-03T15:58+0300
ekonomi
türkiye
tren
zam
ulaşım
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TCDD, Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam yaptı. Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre yeni tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 45 TL’den 53.5, gidiş-dönüş ücreti 90, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 118 TL’den 143 TL’ye yükseldi.Konya-Ankara arası sefere yüzde 16, Konya-İstanbul arası sefere de yüzde 21 zamlanmış oldu.Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 98.5 lira olan bilet fiyatı 118.5 lira olurken gidiş-dönüş ücreti ise 202 lira olarak belirlendi.Eskişehir-Ankara arası 52.5 lira olduEskişehir-Ankara arası 43.5 lira olan YHT bileti 52.5 lira olurken, 74 lira olan gidiş-dönüş biletinin fiyatı ise 90 lira oldu. 37 lira olan genç tarife ücreti ise 45 lira oldu.İstanbul-Eskişehir arası 64 lira olan bilet fiyatı 77 lira olurken, gidiş-dönüş ücreti ise 109 liradan 131 liraya artırıldı.Eskişehir-İstanbul arası genç tarife ücreti ise 54.5 liradan 65.5 liraya artırıldı.55 lira olan Eskişehir-Konya arası YHT bileti de 66 liraya çıkartılırken 94 lira olan gidiş-dönüş ücreti ise 113 liraya çıkartıldı.Konya-Eskişehir arası genç tarife ücreti ise 47 liradan 56.5 liraya çıkartıldı. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220103/fatih-altayli-fahis-zamlar-icin-simdi-nereyi-basacaksiniz-1052349803.html
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türkiye, tren, zam, ulaşım, yht

Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam

15:58 03.01.2022
© AAYüksek Hızlı Tren, YHT
Yüksek Hızlı Tren, YHT - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam yaptı.
TCDD, Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam yaptı. Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre yeni tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 45 TL’den 53.5, gidiş-dönüş ücreti 90, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 118 TL’den 143 TL’ye yükseldi.
Konya-Ankara arası sefere yüzde 16, Konya-İstanbul arası sefere de yüzde 21 zamlanmış oldu.
Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 98.5 lira olan bilet fiyatı 118.5 lira olurken gidiş-dönüş ücreti ise 202 lira olarak belirlendi.

Eskişehir-Ankara arası 52.5 lira oldu

Eskişehir-Ankara arası 43.5 lira olan YHT bileti 52.5 lira olurken, 74 lira olan gidiş-dönüş biletinin fiyatı ise 90 lira oldu. 37 lira olan genç tarife ücreti ise 45 lira oldu.
İstanbul-Eskişehir arası 64 lira olan bilet fiyatı 77 lira olurken, gidiş-dönüş ücreti ise 109 liradan 131 liraya artırıldı.
Eskişehir-İstanbul arası genç tarife ücreti ise 54.5 liradan 65.5 liraya artırıldı.
55 lira olan Eskişehir-Konya arası YHT bileti de 66 liraya çıkartılırken 94 lira olan gidiş-dönüş ücreti ise 113 liraya çıkartıldı.
Konya-Eskişehir arası genç tarife ücreti ise 47 liradan 56.5 liraya çıkartıldı. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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Fatih Altaylı: Fahiş zamlar için şimdi nereyi basacaksınız?
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