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Yunan medyası: Atina'da Gürcistan asıllı bir suç örgütü üyesi vurularak öldürüldü
Yunan medyası: Atina'da Gürcistan asıllı bir suç örgütü üyesi vurularak öldürüldü
Yunanistan’da yayınlanan Proto tema gazetesi, Gürcistan vatandaşı olan bir kişinin cumartesi gecesi Atina'da karısı ve çocuğunun gözünün önünde vurularak... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T17:03+0300
2022-01-03T17:05+0300
cinayet
dünya
yunanistan
atina
kiralık katil
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Gazetenin haberinde göre Gürcistan vatandaşı olduğu öğrenilen adam, cumartesi gecesi Atina'da karısı ve çocuğunun gözünün önünde vurularak öldürüldü, polis olayı kiralık katil tarafından işlenen cinayet olarak değerlendiriyor.Habere göre 41 yaşındaki adam, cumartesi gecesi ailesiyle birlikte eve döndüğü sırada, evin yakınında küçük yaştaki kızı ve karısının gözleri önünde vurularak öldürüldü. Fail, en az dört veya beş kez ateş etti, mermilerden biri adamın başına isabet etti. Olay yerinde birkaç kovan bulundu. Olay, Moschato bölgesinde meydana geldi.Haberde, “İlk bilgiler, bunun bir hesaplaşma olduğunu gösteriyor. Cinayet emrinin yurtdışından verilmiş olabileceği olasılığı dışlanmıyor” ifadelerine yer verildi.Kurbanın komşuları, her pazar günü kiliseye giden aileyi tanıdıklarını söyledi, 41 yaşındaki adamı ‘karanlık ve içine kapalı bir kişilik’ şeklinde tarif etti ve 3-4 yıldır orada yaşayan adamın komşuları ile konuşmaktan kaçındığını anlattı.Medyada çıkan bazı haberlerde ise öldürülen adamın daha önce hırsızlık yapmaktan yargılandığı bildirildi.MEGA televizyonunun Gürcistan medyasına atıfla verdiği haberde maktulün Gürcü mafyasının üyesi olduğu ve Şotiko lakabı ile tanındığı, cinayetin Tiflis ve Kutaisi mafyaları arasında bir hesaplaşma ile ilgili olabileceği aktarıldı.
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cinayet, yunanistan, atina, kiralık katil

Yunan medyası: Atina'da Gürcistan asıllı bir suç örgütü üyesi vurularak öldürüldü

17:03 03.01.2022 (güncellendi: 17:05 03.01.2022)
© Flickr / Lisa RoeSilah
Silah - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Flickr / Lisa Roe
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Yunanistan’da yayınlanan Proto tema gazetesi, Gürcistan vatandaşı olan bir kişinin cumartesi gecesi Atina'da karısı ve çocuğunun gözünün önünde vurularak öldürüldüğünü, polisin olayı kiralık katil cinayeti olarak değerlendirdiğini yazdı.
Gazetenin haberinde göre Gürcistan vatandaşı olduğu öğrenilen adam, cumartesi gecesi Atina'da karısı ve çocuğunun gözünün önünde vurularak öldürüldü, polis olayı kiralık katil tarafından işlenen cinayet olarak değerlendiriyor.
Habere göre 41 yaşındaki adam, cumartesi gecesi ailesiyle birlikte eve döndüğü sırada, evin yakınında küçük yaştaki kızı ve karısının gözleri önünde vurularak öldürüldü. Fail, en az dört veya beş kez ateş etti, mermilerden biri adamın başına isabet etti. Olay yerinde birkaç kovan bulundu. Olay, Moschato bölgesinde meydana geldi.
Haberde, “İlk bilgiler, bunun bir hesaplaşma olduğunu gösteriyor. Cinayet emrinin yurtdışından verilmiş olabileceği olasılığı dışlanmıyor” ifadelerine yer verildi.
Kurbanın komşuları, her pazar günü kiliseye giden aileyi tanıdıklarını söyledi, 41 yaşındaki adamı ‘karanlık ve içine kapalı bir kişilik’ şeklinde tarif etti ve 3-4 yıldır orada yaşayan adamın komşuları ile konuşmaktan kaçındığını anlattı.
Medyada çıkan bazı haberlerde ise öldürülen adamın daha önce hırsızlık yapmaktan yargılandığı bildirildi.
MEGA televizyonunun Gürcistan medyasına atıfla verdiği haberde maktulün Gürcü mafyasının üyesi olduğu ve Şotiko lakabı ile tanındığı, cinayetin Tiflis ve Kutaisi mafyaları arasında bir hesaplaşma ile ilgili olabileceği aktarıldı.
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