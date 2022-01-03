https://tr.sputniknews.com/20220103/zaharova-ingiltere-hukumeti-rusyayi-istikrarsizlastirmak-icin-milyonlarca-dolar-butce-ayirmis-1052369856.html

Zaharova: İngiltere hükümeti, Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için milyonlarca dolar bütçe ayırmış

Zaharova: İngiltere hükümeti, Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için milyonlarca dolar bütçe ayırmış

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İngiltere'yi Rusya'daki iç durumu istikrarsızlaştırmak adına belirli kuruluş ve projeleri desteklemekle suçladı. Zaharova... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T22:39+0300

2022-01-03T22:39+0300

2022-01-03T22:39+0300

dünya

rusya

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mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İngiltere hükümetinin Rusya'daki iç durumu istikrarsızlaştırmak ve dönüştürmek adına oluşturulmuş programları finanse etmek için 2020-2023 döneminde bütçesinden 1.3 milyar ruble (17 milyon dolar) ayırdığını kaydetti.Zaharova, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği’nden sızdırılmış bir dizi yazışmayı yayınlayan 'Underside' isimli araştırma sitesinin belgelerine işaret ederek, "Rusya'yı, İngiltere'nin istediği şekle sokmak ve ülkemizdeki toplum kuruluşlarını etkilemek (onlar üzerinden de devlet kurumlarına müdahale etmek) adına oluşturulmuş programların finanmasına (2020-2023 döneminde) 1.3 milyar rubleyi aşkın kaynak ayrılmış" ifadelerini kullandı.'İngiltere bütçesinden 227 milyon ruble ayrılmış, buna inanabiliyor musunuz?'İngiltere hükümeti ile Rusya'da 'yabancı acente' olarak kayıtlı bir sivil toplum kuruluşu arasında 2020 yılının ekim ayından beri geçerli olan bir hibe anlaşması anlaşmasına gönderme yapan Rus diplomat, "Rusya’daki sivil toplumun geliştirilmesi adına İngiltere bütçesinden 227 milyon ruble (3 milyon dolar) harcanıyor. Buna inanabiliyor musunuz?" diye sordu.'Yabancı acente', Rusya'da yabancı ülkelerden gelen finansmanla faaliyet gösteren ve siyasi faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşları için kullanılan bir tanım. Söz konusu tanıma giren kuruluşların, belirli raporlamalar yapmaları ve yayınlarında yabancı finansmanla işlediklerine dair bir uyarı bulundurmaları gerekiyor.'İngilizler, Rusya’daki iç siyasi durumu istikrarsızlaştırmak için doğrudan para harcıyor'Öte yandan Sözcü Zaharova, 'P2.031' kodlu bir başka hibe programı kapsamında İngiltere'nin Rusya'daki siyasi toplantı ve gösteri yürüyüşlerine sponsorluk yaptığını belirterek, "Burada çok ciddi şeylerden bahsediyoruz: İngilizler, ülkemizdeki iç siyasi durumu istikrarsızlaştırmak için doğrudan para harcıyorlar" vurgusunu yaptı.Zaharova ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na, hükümetin bu faaliyetlerini kabul etme çağrısı yaptığını, ancak Londra'nın böyle bir itirafta bulunacağına inanmadığını da sözlerine ekledi.Rus diplomatın işaret ettiği atıf yaptığı belgeler, Londra'nın, BBC’nin Rusça konuşan ülkelerdeki servislerine finansman ayırdığını da gösteriyor.Sızdırılan belgelerde Rusya'nın 'yeni nesil sivil toplum liderlerine' İngiltere'de eğitim verilmesini içeren programlar olduğu da görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210224/reuters-ve-bbcnin-rusya-etkisini-kirmak-icin-ingiliz-hukumetiyle-yaptigi-gizli-anlasmalarin-1043892160.html

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rusya, ingiltere, mariya zaharova, bbc, yabancı ajan, hibe