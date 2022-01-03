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Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20220103/zehra-canan-bu-kapitalist-sistem-kalksin-artik-biraz-sosyalizm-olsun-1052354596.html
Zehra Canan: Bu kapitalist sistem kalksın artık biraz sosyalizm olsun
Zehra Canan: Bu kapitalist sistem kalksın artık biraz sosyalizm olsun
Sokak röportajıyla gündem olan Zehra Canan, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında “Bu pahalılık neden? Özelleştirmeden, yegane sebebi budur... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T14:46+0300
2022-01-03T14:46+0300
seyir hali
radyo
turgut özal
amerika
kapitalizm
emperyalizm
özelleştirme
sosyalizm
zehra canan
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Zehra Canan: Bu kapitalist sistem kalksın artık biraz sosyalizm olsun
Zehra Canan: Bu kapitalist sistem kalksın artık biraz sosyalizm olsun
Sosyal medyada verdiği sokak röportajıyla gündeme gelen Zehra Canan, röportaj sonrası aldığı yorumları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesini, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Karakola çağırıldığı iddiasının doğru olmadığını söyleyen Canan, röportaj sonrası çevresinden gelen görüşleri “Herkes beni tebrik ediyor. ‘Teşekkürler, çok güzel bir mesajdı’ diyor. Çoğu da beni korkutuyor: Seni tutuklarlar, niye böyle konuştun? Ben devlete bir şey demedim ki gerçek ekonomiyi anlattım. Cumhurbaşkanı’na herhangi bir hakaretim var mı? Türkiye’nin gerçeklerini anlattım. Öyle yorumlar geliyor ama çok da tebrik geliyor” diye aktardı.‘Müşterim çok arttı, rekor kırdım’Canan, Mansur Yavaş ile görüşmesini “Mansur Yavaş ile görüşmem oldu. Ben dışarıda soğukta satıyorum ya 5-6 senedir yapıyorum. Çoluk çocuk işsizdi. Çok borçlarımız vardı. Görüştüm, bana metronun içinden kısa dönem bir ay yer verdi. Havalar ısınınca alacaklar, herhalde. ‘Benim çocukların işleri güçleri yok, o yüzden bu işleri yapıyorum’ dedim. Tebrik etti, başka bir şey demedi. Bana metroda yer verdiler dolap gibi sağ olsun çok güzel, Allah razı olsun. Çok güzel karşıladı, Mansur Bey. Müşterim çok arttı, rekor kırdım. Bu örgü işlerini kendim de yapıyorum, Ankara’da başka yerden de alıyorum. Komşular ve kızım da var. Bir evli kızım var. Oğlan da 83 doğumlu bekar, suda çalışıyor” diye açıkladı.‘Halklar, herkes bir olursa sosyalizm kurulabilir’Pahalılığın sebebinin özelleştirmeler olduğunu söyleyen Canan, kapitalist sisteme “Bu pahalılık neden? Özelleştirmeden, yegane sebebi budur. Özelleştirme kalkmadığı müddetçe olmaz. Biraz da sosyal hizmet olsun. Bu kapitalist sistem kalksın artık biraz sosyalizm olsun. Halklar, herkes bir olursa kurulabilir. Güney Amerika yavaş yavaş dönüyor. Kapitalist sistem sömürüye doymaz. Bizde de üretim yok. Adam ‘uçuyoruz’ diyor. Neyin var kardeşim uçuyoruz? Buğdayı da stoktan yiyoruz farkında mısınız? Ekmek altı milyon olabilir. Köylüleri doldurdun şehre, neden doldurdun? Köylüye hizmet, okul getireydin gelmezdi. Hizmet vermiyorsun. Adam durmuyor köyünde. Köylü köyünde durmalı ki ekonomi olsun. Bu Amerika’dan kopmadığımız, kapitalist ve emperyalistlerden kurtulmadığımız müddetçe bu dünya sistemi devam eder” eleştirisinde bulundu.‘Serbest piyasa ekonomisini koyuyorsunuz, bütün şirketler Amerika’nın oluyor’Canan, emperyalizm ile işbirliğinin sona erdirilmesi gerektiği görüşünü “Atatürk gibi iyi bir yönetim gelecek. Bak Atatürk ne yapmış? 8-9 emperyalist ülkeyle savaş yapmış. Bağımsızlığını kazanmış. O nasıl kazanmış? İşbirliğini keseceksin. Amerikan üslerini kaldıracaksın. Bunlar dost değil, kardeşim. Yer arkasını döner. Bu duruma gelmesinin yegane sebebi ne biliyor musun? Marshall yardımları. Aldılar, sevinip alkışladılar. Köylüye dağıttı. Su, elektrik, telefon getirdiler. Bunları bişey zannettiler. Otobüste biriyle tartıştım ‘Özal su, elektrik, telefon getirdi’ diyor. Senin tarımını sanayini yok etti. Amerika bu parayı verirken şartlı verdi. ‘Hiç kafanız basmıyor. Uruguay’dan et alıyorsunuz’ dedim. İşte Özal bu hale getirdi. Serbest piyasa ekonomisini koyuyorsunuz, bütün şirketler Amerika’nın oluyor” diye ifade etti.
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Ali Çağatay
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radyo, turgut özal, amerika, kapitalizm, emperyalizm, özelleştirme, sosyalizm, zehra canan , аудио

Zehra Canan: Bu kapitalist sistem kalksın artık biraz sosyalizm olsun

14:46 03.01.2022
SEYİR HALİ
Zehra Canan: Bu kapitalist sistem kalksın artık biraz sosyalizm olsun
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Sokak röportajıyla gündem olan Zehra Canan, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında “Bu pahalılık neden? Özelleştirmeden, yegane sebebi budur. Özelleştirme kalkmadığı müddetçe olmaz. Biraz da sosyal hizmet olsun. Bu kapitalist sistem kalksın artık biraz sosyalizm olsun. Halklar, herkes bir olursa kurulabilir” yorumunda bulundu.
Sosyal medyada verdiği sokak röportajıyla gündeme gelen Zehra Canan, röportaj sonrası aldığı yorumları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesini, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Karakola çağırıldığı iddiasının doğru olmadığını söyleyen Canan, röportaj sonrası çevresinden gelen görüşleri “Herkes beni tebrik ediyor. ‘Teşekkürler, çok güzel bir mesajdı’ diyor. Çoğu da beni korkutuyor: Seni tutuklarlar, niye böyle konuştun? Ben devlete bir şey demedim ki gerçek ekonomiyi anlattım. Cumhurbaşkanı’na herhangi bir hakaretim var mı? Türkiye’nin gerçeklerini anlattım. Öyle yorumlar geliyor ama çok da tebrik geliyor” diye aktardı.

‘Müşterim çok arttı, rekor kırdım’

Canan, Mansur Yavaş ile görüşmesini “Mansur Yavaş ile görüşmem oldu. Ben dışarıda soğukta satıyorum ya 5-6 senedir yapıyorum. Çoluk çocuk işsizdi. Çok borçlarımız vardı. Görüştüm, bana metronun içinden kısa dönem bir ay yer verdi. Havalar ısınınca alacaklar, herhalde. ‘Benim çocukların işleri güçleri yok, o yüzden bu işleri yapıyorum’ dedim. Tebrik etti, başka bir şey demedi. Bana metroda yer verdiler dolap gibi sağ olsun çok güzel, Allah razı olsun. Çok güzel karşıladı, Mansur Bey. Müşterim çok arttı, rekor kırdım. Bu örgü işlerini kendim de yapıyorum, Ankara’da başka yerden de alıyorum. Komşular ve kızım da var. Bir evli kızım var. Oğlan da 83 doğumlu bekar, suda çalışıyor” diye açıkladı.

‘Halklar, herkes bir olursa sosyalizm kurulabilir’

Pahalılığın sebebinin özelleştirmeler olduğunu söyleyen Canan, kapitalist sisteme “Bu pahalılık neden? Özelleştirmeden, yegane sebebi budur. Özelleştirme kalkmadığı müddetçe olmaz. Biraz da sosyal hizmet olsun. Bu kapitalist sistem kalksın artık biraz sosyalizm olsun. Halklar, herkes bir olursa kurulabilir. Güney Amerika yavaş yavaş dönüyor. Kapitalist sistem sömürüye doymaz. Bizde de üretim yok. Adam ‘uçuyoruz’ diyor. Neyin var kardeşim uçuyoruz? Buğdayı da stoktan yiyoruz farkında mısınız? Ekmek altı milyon olabilir. Köylüleri doldurdun şehre, neden doldurdun? Köylüye hizmet, okul getireydin gelmezdi. Hizmet vermiyorsun. Adam durmuyor köyünde. Köylü köyünde durmalı ki ekonomi olsun. Bu Amerika’dan kopmadığımız, kapitalist ve emperyalistlerden kurtulmadığımız müddetçe bu dünya sistemi devam eder” eleştirisinde bulundu.

‘Serbest piyasa ekonomisini koyuyorsunuz, bütün şirketler Amerika’nın oluyor’

Canan, emperyalizm ile işbirliğinin sona erdirilmesi gerektiği görüşünü “Atatürk gibi iyi bir yönetim gelecek. Bak Atatürk ne yapmış? 8-9 emperyalist ülkeyle savaş yapmış. Bağımsızlığını kazanmış. O nasıl kazanmış? İşbirliğini keseceksin. Amerikan üslerini kaldıracaksın. Bunlar dost değil, kardeşim. Yer arkasını döner. Bu duruma gelmesinin yegane sebebi ne biliyor musun? Marshall yardımları. Aldılar, sevinip alkışladılar. Köylüye dağıttı. Su, elektrik, telefon getirdiler. Bunları bişey zannettiler. Otobüste biriyle tartıştım ‘Özal su, elektrik, telefon getirdi’ diyor. Senin tarımını sanayini yok etti. Amerika bu parayı verirken şartlı verdi. ‘Hiç kafanız basmıyor. Uruguay’dan et alıyorsunuz’ dedim. İşte Özal bu hale getirdi. Serbest piyasa ekonomisini koyuyorsunuz, bütün şirketler Amerika’nın oluyor” diye ifade etti.
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