https://tr.sputniknews.com/20220103/zonguldakta-birbirine-saka-yapan-3-arkadas-hastanelik-oldu-1052370714.html

Zonguldak'ta birbirine şaka yapan 3 arkadaş hastanelik oldu

Zonguldak'ta birbirine şaka yapan 3 arkadaş hastanelik oldu

Zonguldak'ta 3 arkadaş şakalaşırken yaslandıkları demir korkulukla birlikte 3 metreden aşağıya düştü. Çığlıkları duyan komşuların yardımına koştuğu 3 arkadaş... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

zonguldak

şaka

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Zonguldak, saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Serkan D., Cengiz A. ve Emrah K. evlerine gittikleri sırada yol kenarındaki demir korkuluğa yaslandı. İHA'nın haberine göre bir süre şakalaşan 3 arkadaş demir korkuluğun kopmasıyla birlikte yaklaşık 3 metreden aşağıya düştü. 2 arkadaş düştükleri yerde beton blok ile demir korkuluklar arasına sıkıştı. Cengiz A. ile Emrah K. olayda demirlerin vücutlarına batması sonucu yaralandı. Serkan D. ise şakalaşırken düştüklerini anlatarak arkadaşını teselli etmeye çalıştı.Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı üç arkadaş ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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