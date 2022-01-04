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Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı
Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı
Güney Afrika Parlamentosu çatısında önceki gün çıkan yangının ardından bir yangın daha çıktı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T11:22+0300
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güney afrika
yangın
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фото, güney afrika, yangın, parlamento, müdahale

Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

11:22 04.01.2022
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Güney Afrika Parlamentosu çatısında önceki gün çıkan yangının ardından bir yangın daha çıktı.
© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Güney Afrika Parlamentosu çatısında önceki gün çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının ardından dün de yangın çıktı.

Güney Afrika Parlamentosu çatısında önceki gün çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının ardından dün de yangın çıktı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Güney Afrika Parlamentosu çatısında önceki gün çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının ardından dün de yangın çıktı.

© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Cape Town İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse, yaptığı açıklamada, ülkenin yasama başkenti Cape Town'da parlamento binasında tekrar yangın çıktığını belirtti.

Cape Town İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse, yaptığı açıklamada, ülkenin yasama başkenti Cape Town&#x27;da parlamento binasında tekrar yangın çıktığını belirtti. - Sputnik Türkiye
2/8
© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Cape Town İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse, yaptığı açıklamada, ülkenin yasama başkenti Cape Town'da parlamento binasında tekrar yangın çıktığını belirtti.

© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Carelse, Ulusal Meclis'in çatısında başlayan yangının halihazırda binanın üst katlarına sıçradığını ifade etti.

Carelse, Ulusal Meclis&#x27;in çatısında başlayan yangının halihazırda binanın üst katlarına sıçradığını ifade etti. - Sputnik Türkiye
3/8
© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Carelse, Ulusal Meclis'in çatısında başlayan yangının halihazırda binanın üst katlarına sıçradığını ifade etti.

© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Binanın kor haline gelmiş ahşap çatısına itfaiye ekiplerinin ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Carelse, "Stratejimiz, 4. ve 5'inci katlarındaki mevcut yangın alanını kontrol altına almaktır" dedi.

Binanın kor haline gelmiş ahşap çatısına itfaiye ekiplerinin ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Carelse, &quot;Stratejimiz, 4. ve 5&#x27;inci katlarındaki mevcut yangın alanını kontrol altına almaktır&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Binanın kor haline gelmiş ahşap çatısına itfaiye ekiplerinin ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Carelse, "Stratejimiz, 4. ve 5'inci katlarındaki mevcut yangın alanını kontrol altına almaktır" dedi.

© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Carelse, 34 itfaiyecinin 6 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale ettiğini söyledi.

Carelse, 34 itfaiyecinin 6 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale ettiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Carelse, 34 itfaiyecinin 6 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale ettiğini söyledi.

© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Parlamento binasında önceki gün çıkan yangında, tarihi eski meclis binasının çatısı tamamen yanmıştı. Yangının Ulusal Meclis bölümüne sıçramasıyla çok sayıda ofiste ağır hasar meydana gelmişti.

Parlamento binasında önceki gün çıkan yangında, tarihi eski meclis binasının çatısı tamamen yanmıştı. Yangının Ulusal Meclis bölümüne sıçramasıyla çok sayıda ofiste ağır hasar meydana gelmişti. - Sputnik Türkiye
6/8
© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Parlamento binasında önceki gün çıkan yangında, tarihi eski meclis binasının çatısı tamamen yanmıştı. Yangının Ulusal Meclis bölümüne sıçramasıyla çok sayıda ofiste ağır hasar meydana gelmişti.

© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Yangın itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınmıştı.

Yangın itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınmıştı. - Sputnik Türkiye
7/8
© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Yangın itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınmıştı.

© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Polis yangınla ilişkili olduğu şüphesiyle parlamento binası içinde 1 kişiyi gözaltına almıştı. 49 yaşındaki erkek şüpheli, özel soruşturma birimi HAWKS tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı.

Polis yangınla ilişkili olduğu şüphesiyle parlamento binası içinde 1 kişiyi gözaltına almıştı. 49 yaşındaki erkek şüpheli, özel soruşturma birimi HAWKS tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı. - Sputnik Türkiye
8/8
© AFP 2021 / RODGER BOSCH

Polis yangınla ilişkili olduğu şüphesiyle parlamento binası içinde 1 kişiyi gözaltına almıştı. 49 yaşındaki erkek şüpheli, özel soruşturma birimi HAWKS tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı.

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