Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

Güney Afrika Parlamentosu çatısında önceki gün çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının ardından dün de yangın çıktı.
Güney Afrika Parlamentosu çatısında önceki gün çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının ardından dün de yangın çıktı.
Cape Town İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse, yaptığı açıklamada, ülkenin yasama başkenti Cape Town'da parlamento binasında tekrar yangın çıktığını belirtti.
Cape Town İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse, yaptığı açıklamada, ülkenin yasama başkenti Cape Town'da parlamento binasında tekrar yangın çıktığını belirtti.
Carelse, Ulusal Meclis'in çatısında başlayan yangının halihazırda binanın üst katlarına sıçradığını ifade etti.
Carelse, Ulusal Meclis'in çatısında başlayan yangının halihazırda binanın üst katlarına sıçradığını ifade etti.
Binanın kor haline gelmiş ahşap çatısına itfaiye ekiplerinin ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Carelse, "Stratejimiz, 4. ve 5'inci katlarındaki mevcut yangın alanını kontrol altına almaktır" dedi.
Binanın kor haline gelmiş ahşap çatısına itfaiye ekiplerinin ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Carelse, "Stratejimiz, 4. ve 5'inci katlarındaki mevcut yangın alanını kontrol altına almaktır" dedi.
Carelse, 34 itfaiyecinin 6 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale ettiğini söyledi.
Carelse, 34 itfaiyecinin 6 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale ettiğini söyledi.
Parlamento binasında önceki gün çıkan yangında, tarihi eski meclis binasının çatısı tamamen yanmıştı. Yangının Ulusal Meclis bölümüne sıçramasıyla çok sayıda ofiste ağır hasar meydana gelmişti.
Parlamento binasında önceki gün çıkan yangında, tarihi eski meclis binasının çatısı tamamen yanmıştı. Yangının Ulusal Meclis bölümüne sıçramasıyla çok sayıda ofiste ağır hasar meydana gelmişti.
Yangın itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınmıştı.
Yangın itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınmıştı.
Polis yangınla ilişkili olduğu şüphesiyle parlamento binası içinde 1 kişiyi gözaltına almıştı. 49 yaşındaki erkek şüpheli, özel soruşturma birimi HAWKS tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı.
Polis yangınla ilişkili olduğu şüphesiyle parlamento binası içinde 1 kişiyi gözaltına almıştı. 49 yaşındaki erkek şüpheli, özel soruşturma birimi HAWKS tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı.