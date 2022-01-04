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https://tr.sputniknews.com/20220104/11-ilde-twitch-operasyonu-40-gozalti-1052379356.html
11 ilde 'Twitch' operasyonu: 40 gözaltı
11 ilde 'Twitch' operasyonu: 40 gözaltı
Twitch isimli sosyal medya platformunda haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturmada 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 40 kişi gözaltına... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T09:36+0300
2022-01-04T09:36+0300
2022-01-04T09:36+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
twitch
11 ilde 'Twitch' operasyonu: 40 gözaltı
Twitch isimli sosyal medya platformunda haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturmada 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 40 kişi gözaltına alındı.