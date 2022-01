https://tr.sputniknews.com/20220104/13-yasindaki-cocuk-okula-tas-atma-diye-uyardigi-suriyeli-cocuk-tarafindan-bicaklandi-1052396114.html

Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı çocuk tarafından bıçaklandı

Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı çocuk tarafından bıçaklandı

04.01.2022

2022-01-04T16:46+0300

2022-01-04T16:46+0300

2022-01-04T16:58+0300

Musa Mert Tığıl, arkadaşlarıyla okuldan çıkarken binaya doğru taş atan birkaç çocuk gördü. Tığıl ve arkadaşları taş atan çocukları, "Camları kıracaksınız, taş atmayı bırakın" diye uyarınca tartışma yaşandı.Tartışmanın ardından evlerine doğru yürüyen Tığıl, arkasından koşup gelen diğer gruptan Suriye uyruklu N.D. tarafından sırtından bıçaklandı.Adli kontrol şartıyla serbestYaralı Tığıl, bir süre yürümeye devam edip daha sonra yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Musa Mert Tığıl, yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Tığıl’ın sol akciğerinin söndüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.Polis tarafından yakalanan şüpheli N.D., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'Çocuk çoçuğa bunu yapar mı?'Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Musa Mert Tığıl’ın dayısı Mustafa Kemal Tosun, şunları söyledi:

