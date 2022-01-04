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Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı çocuk tarafından bıçaklandı
Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı çocuk tarafından bıçaklandı
Adana’da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Musa Mert Tığıl, okula taş attığı için uyardığı 15 yaşındaki Suriye uyruklu N.D. tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T16:46+0300
2022-01-04T16:58+0300
suriyeli
türkiye
adana
çocuk
bıçaklı saldırı
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Musa Mert Tığıl, arkadaşlarıyla okuldan çıkarken binaya doğru taş atan birkaç çocuk gördü. Tığıl ve arkadaşları taş atan çocukları, "Camları kıracaksınız, taş atmayı bırakın" diye uyarınca tartışma yaşandı.Tartışmanın ardından evlerine doğru yürüyen Tığıl, arkasından koşup gelen diğer gruptan Suriye uyruklu N.D. tarafından sırtından bıçaklandı.Adli kontrol şartıyla serbestYaralı Tığıl, bir süre yürümeye devam edip daha sonra yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Musa Mert Tığıl, yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Tığıl’ın sol akciğerinin söndüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.Polis tarafından yakalanan şüpheli N.D., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'Çocuk çoçuğa bunu yapar mı?'Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Musa Mert Tığıl’ın dayısı Mustafa Kemal Tosun, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211015/suriyeden-gelen-otomobilde-290-bicak-ile-40-musta-ele-gecirildi-1049836733.html
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suriyeli, adana, çocuk, bıçaklı saldırı

Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı çocuk tarafından bıçaklandı

16:46 04.01.2022 (güncellendi: 16:58 04.01.2022)
© DHABıçaklanan 13 yaşındaki çocuk
Bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© DHA
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Adana’da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Musa Mert Tığıl, okula taş attığı için uyardığı 15 yaşındaki Suriye uyruklu N.D. tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan Tığıl’ın dayısı Mustafa Kemal Tosun, "Çocuğun çocuğa bunu yapması bizi çok üzdü. Suçlunun gereken cezayı almasını istiyoruz" dedi.
Musa Mert Tığıl, arkadaşlarıyla okuldan çıkarken binaya doğru taş atan birkaç çocuk gördü. Tığıl ve arkadaşları taş atan çocukları, "Camları kıracaksınız, taş atmayı bırakın" diye uyarınca tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından evlerine doğru yürüyen Tığıl, arkasından koşup gelen diğer gruptan Suriye uyruklu N.D. tarafından sırtından bıçaklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest

Yaralı Tığıl, bir süre yürümeye devam edip daha sonra yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Musa Mert Tığıl, yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Tığıl’ın sol akciğerinin söndüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Polis tarafından yakalanan şüpheli N.D., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Çocuk çoçuğa bunu yapar mı?'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Musa Mert Tığıl’ın dayısı Mustafa Kemal Tosun, şunları söyledi:
"Oradaki kısa süreli tartışmanın ardından dönüp evine giderken sol kürek kemiğinin arkasından bıçaklanıyor. Sağlık durumu iyi değil. Hayati tehlikesi sürüyor. Sabırla bekliyoruz. Akciğerinin bir kısmının söndüğü söylendi. Beni üzen, bir çocuğun diğer bir çocuğa bunu yapabiliyor olmasıdır. Hangi ruh haliyle bunu yapar? Yaşı küçük olabilir ama sonuna kadar şikayetçi olacağız. Gereken cezayı almasını istiyoruz."
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