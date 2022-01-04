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https://tr.sputniknews.com/20220104/94-yasindaki-dede-tufekle-torununu-oldurdu-1052397007.html
94 yaşındaki dede, tüfekle torununu öldürdü
94 yaşındaki dede, tüfekle torununu öldürdü
İzmir'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki kişi, torununu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T17:05+0300
2022-01-04T17:05+0300
2022-01-04T17:05+0300
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tüfek
torun
cinayet
dede
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İzmir'de Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu 40 yaşındaki Halit N'yi pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulundu.Eve gelen sağlık ekipleri, Halit N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Jandarma ekipleri, dede Hüseyin N'yi gözaltına alındı.Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini darbettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/serviste-koltuk-kavgasi-yaptigi-arkadasini-is-yerindeki-tartismada-bogazindan-bicaklayarak-oldurdu-1052378920.html
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izmir, tüfek, torun, cinayet, dede
94 yaşındaki dede, tüfekle torununu öldürdü
İzmir'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki kişi, torununu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
İzmir'de Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu 40 yaşındaki Halit N'yi pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulundu.
Eve gelen sağlık ekipleri, Halit N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze
İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri, dede Hüseyin N'yi gözaltına alındı.
Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini
darbettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.