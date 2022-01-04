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94 yaşındaki dede, tüfekle torununu öldürdü
94 yaşındaki dede, tüfekle torununu öldürdü
İzmir'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki kişi, torununu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T17:05+0300
2022-01-04T17:05+0300
türkiye
izmir
tüfek
torun
cinayet
dede
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İzmir'de Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu 40 yaşındaki Halit N'yi pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulundu.Eve gelen sağlık ekipleri, Halit N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Jandarma ekipleri, dede Hüseyin N'yi gözaltına alındı.Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini darbettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/serviste-koltuk-kavgasi-yaptigi-arkadasini-is-yerindeki-tartismada-bogazindan-bicaklayarak-oldurdu-1052378920.html
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izmir, tüfek, torun, cinayet, dede

94 yaşındaki dede, tüfekle torununu öldürdü

17:05 04.01.2022
© AA94 yaşındaki dede, tüfekle torununu öldürdü
94 yaşındaki dede, tüfekle torununu öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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İzmir'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki kişi, torununu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
İzmir'de Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu 40 yaşındaki Halit N'yi pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulundu.
Eve gelen sağlık ekipleri, Halit N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Jandarma ekipleri, dede Hüseyin N'yi gözaltına alındı.
Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini darbettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.
Serviste koltuk kavgası yaptığı arkadaşını iş yerindeki tartışmada boğazından bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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