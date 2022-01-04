https://tr.sputniknews.com/20220104/abdde-5g-teknolojisine-gecis-2-hafta-ertelendi-1052404727.html

ABD'de 5G teknolojisine geçiş 2 hafta ertelendi

ABD'de 5G teknolojisine geçiş 2 hafta ertelendi

ABD’nin en büyük telefon şirketlerinden AT&T ve Verizon, Federal Havacılık Dairesinin (FAA) talebi üzerine, 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T21:47+0300

2022-01-04T21:47+0300

2022-01-04T21:47+0300

dünya

abd

at&t

verizon

5g

boeing

erteleme

airbus

pete buttigieg

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AT&T Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'in isteği nedeniyle 2 haftalık ek bir gecikmeyi gönüllü olarak kabul ettik" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin tüm sorunları çözeceğinden eminiz" denildi.Boeing ve Airbus, 5G teknolojisi konusunda uyarmıştıDünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ile Airbus şirketlerinin CEO’ları, 21 Aralık 2021'de ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulmuş, '5G teknolojisine geçişin ertelenmesi' çağrısı yapılmıştı.Öte yandan 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, 'korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla' suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesiyle ekonomide 10 milyarlarca dolar kayba yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı.ABD dev telefon şirketleri AT&T ve Verizon, yarından itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyordu.ABD’de çoğu telefonun 5G ile uyumlu olduğu ancak 5G teknolojisine geçilmediği için bu özellikleri kullanamadığı kaydediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211221/boeing-ve-airbustan-abd-hukumetine-5g-uyarisi-havacilik-endustrisine-buyuk-zarar-verebilir-1051991532.html

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abd, at&t, verizon, 5g, boeing, erteleme, airbus, pete buttigieg