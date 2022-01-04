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https://tr.sputniknews.com/20220104/abdde-5g-teknolojisine-gecis-2-hafta-ertelendi-1052404727.html
ABD'de 5G teknolojisine geçiş 2 hafta ertelendi
ABD'de 5G teknolojisine geçiş 2 hafta ertelendi
ABD’nin en büyük telefon şirketlerinden AT&T ve Verizon, Federal Havacılık Dairesinin (FAA) talebi üzerine, 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T21:47+0300
2022-01-04T21:47+0300
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abd
at&t
verizon
5g
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erteleme
airbus
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AT&amp;T Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'in isteği nedeniyle 2 haftalık ek bir gecikmeyi gönüllü olarak kabul ettik" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin tüm sorunları çözeceğinden eminiz" denildi.Boeing ve Airbus, 5G teknolojisi konusunda uyarmıştıDünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ile Airbus şirketlerinin CEO’ları, 21 Aralık 2021'de ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulmuş, '5G teknolojisine geçişin ertelenmesi' çağrısı yapılmıştı.Öte yandan 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, 'korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla' suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesiyle ekonomide 10 milyarlarca dolar kayba yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı.ABD dev telefon şirketleri AT&amp;T ve Verizon, yarından itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyordu.ABD’de çoğu telefonun 5G ile uyumlu olduğu ancak 5G teknolojisine geçilmediği için bu özellikleri kullanamadığı kaydediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211221/boeing-ve-airbustan-abd-hukumetine-5g-uyarisi-havacilik-endustrisine-buyuk-zarar-verebilir-1051991532.html
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abd, at&t, verizon, 5g, boeing, erteleme, airbus, pete buttigieg

ABD'de 5G teknolojisine geçiş 2 hafta ertelendi

21:47 04.01.2022
© AA5G teknolojisi
5G teknolojisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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ABD’nin en büyük telefon şirketlerinden AT&T ve Verizon, Federal Havacılık Dairesinin (FAA) talebi üzerine, 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini duyurdu.
AT&T Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'in isteği nedeniyle 2 haftalık ek bir gecikmeyi gönüllü olarak kabul ettik" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin tüm sorunları çözeceğinden eminiz" denildi.

Boeing ve Airbus, 5G teknolojisi konusunda uyarmıştı

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ile Airbus şirketlerinin CEO’ları, 21 Aralık 2021'de ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.
Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulmuş, '5G teknolojisine geçişin ertelenmesi' çağrısı yapılmıştı.
Öte yandan 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, 'korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla' suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesiyle ekonomide 10 milyarlarca dolar kayba yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı.
ABD dev telefon şirketleri AT&T ve Verizon, yarından itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyordu.
ABD’de çoğu telefonun 5G ile uyumlu olduğu ancak 5G teknolojisine geçilmediği için bu özellikleri kullanamadığı kaydediliyor.
American Airlines'a ait bir Boeing 737 MAX 8 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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Boeing ve Airbus'tan ABD hükümetine 5G uyarısı: 'Havacılık endüstrisine büyük zarar verebilir'
21 Aralık 2021, 22:33
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