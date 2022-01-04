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ABD'de Biden'a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı
ABD'de Biden'a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı
ABD'de yapılan 'halk desteği anketlerinde', Başkan Joe Biden'ı desteklemediklerini bildirenlerin oranı yüzde 56'ya çıktı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T21:01+0300
2022-01-04T21:01+0300
dünya
abd
joe biden
anket
demokratlar
cumhuriyetçiler
kovid-19
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Amerikan basın kuruluşu CNBC'nin yaptığı ankete göre, Biden'a destek vermeyenlerin oranı, aralık ayında rekor seviyeye ulaştı.Ankette, Biden'ın başkanlık performansından memnun olmadıklarını bildirenlerin sayısı yüzde 56 olarak kaydedildi. Aynı kuruluş tarafından nisanda yapılan ankette de katılımcıların yüzde 49'u, eylülde yapılanda ise yüzde 54'ü Biden'ın performansını beğenmediklerini ifade etmişti.Biden, ekonomi ve Kovid-19'da sınıfta kalıyorAnkete yanıt veren katılımcıların çoğu, Biden'ın en düşük performans gösterdiği alan olarak ekonomi ve Kovid-19 ile mücadele alanlarına işaret ediyor.Katılımcıların yüzde 60'ı Biden'ın ekonomi performansını beğenmezken yüzde 55'i de Kovid-19 politikalarını onaylamadığını kaydetti.
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abd, joe biden, anket, demokratlar, cumhuriyetçiler, kovid-19

ABD'de Biden'a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı

21:01 04.01.2022
© REUTERS / Evelyn HocksteinABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD'de yapılan 'halk desteği anketlerinde', Başkan Joe Biden'ı desteklemediklerini bildirenlerin oranı yüzde 56'ya çıktı.
Amerikan basın kuruluşu CNBC'nin yaptığı ankete göre, Biden'a destek vermeyenlerin oranı, aralık ayında rekor seviyeye ulaştı.
Ankette, Biden'ın başkanlık performansından memnun olmadıklarını bildirenlerin sayısı yüzde 56 olarak kaydedildi. Aynı kuruluş tarafından nisanda yapılan ankette de katılımcıların yüzde 49'u, eylülde yapılanda ise yüzde 54'ü Biden'ın performansını beğenmediklerini ifade etmişti.

Biden, ekonomi ve Kovid-19'da sınıfta kalıyor

Ankete yanıt veren katılımcıların çoğu, Biden'ın en düşük performans gösterdiği alan olarak ekonomi ve Kovid-19 ile mücadele alanlarına işaret ediyor.
Katılımcıların yüzde 60'ı Biden'ın ekonomi performansını beğenmezken yüzde 55'i de Kovid-19 politikalarını onaylamadığını kaydetti.
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