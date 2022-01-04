https://tr.sputniknews.com/20220104/abdde-bir-gunde-1-milyondan-fazla-koronavirus-vakasi-kaydedildi-1052379546.html

ABD'de bir günde 1 milyondan fazla koronavirüs vakası

ABD'de bir günde 1 milyondan fazla koronavirüs vakası

ABD'de koronavirüs vakaları bir gün içinde 1 milyonu aşarak yeni bir rekor kırdı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T09:43+0300

2022-01-04T09:43+0300

2022-01-04T09:42+0300

koronavirüs

abd

koronavirüs

vaka sayısı

omicron

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ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aşarken, hastaneye kaldırılanların sayısı son dört ayda ilk kez 103 bini aştı. Önceki günün rekor yatış oranı ise 591 bin kişi civarındaydı.Bu salgının başından bu yana bir ülkede tespit edilen en yüksek günlük vaka oldu.Pazartesi günü, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech'in yeni koronavirüse karşı 12-15 yaşındakiler için acil kullanım izni (EUA) çıkardığını duyurmuştu.Bloomberg'in haberine göre, son bir haftalık süre içinde ise, artan Omicron vakaları nedeniyle günlük ortalama sayısı yaklaşık 320 bine ulaşan 2.14 milyon yeni koronavirüs enfeksiyonu bildirildi.Omicron varyantı, semptomları daha hafif olsa da bulaşıcılık düzeyi en yüksek koronavirüs varyantı olarak kabul ediliyor.

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abd, koronavirüs, vaka sayısı, omicron