https://tr.sputniknews.com/20220104/abdde-metro-turnikesinden-atlamaya-calisirken-hayatini-kaybetti-1052394548.html

ABD'de metro turnikesinden atlamaya çalışırken hayatını kaybetti

ABD'de metro turnikesinden atlamaya çalışırken hayatını kaybetti

ABD’de metroya ücretsiz binmek isteyen bir kişi, turnikenin üstünden atlamaya çalıştığı esnada düşerek hayatını kaybetti. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T15:52+0300

2022-01-04T15:52+0300

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metro

abd

ölü

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ABD’nin New York kentinde bir kişi, Pazar günü turnikeden atlayarak metroya ücretsiz binmek istediği sırada kafa üstü düşerek hayatını kaybetti.Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, metro turnikesinden atlamaya çalışan kişi defalarca başarısız atlama girişiminde bulundu. Son denemesinde ise turnikenin üzerinden geçmeye çalışan 28 yaşındaki şahıs, takla atarak kafa üstü yere çakılıyor.Yaşanan kaza sonrası metroya gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtirken, ölüm nedeninin ise boyun kırığı olabileceği üzerinde durdu.Hayatını kaybeden kişinin ücretsiz olarak binmek istediği metronun bilet ücretinin ise 2.75 dolar olduğu öğrenildi.

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metro, abd, ölü