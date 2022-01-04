https://tr.sputniknews.com/20220104/abdnin-kuzeydogu-eyaletlerinde-firtina-nedeniyle-yaklasik-740-bin-hanenin-elektrigi-kesildi-1052375792.html
ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde fırtına nedeniyle yaklaşık 740 bin hanenin elektriği kesildi
ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde fırtına nedeniyle yaklaşık 740 bin hanenin elektriği kesildi
Virginia, Maryland eyaletleri ve Washington metropol bölgesi dahil olmak üzere ABD'nin kuzeydoğusundaki 8 eyalette, şiddetli kar fırtınası nedeniyle 740 bin... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T02:50+0300
2022-01-04T02:50+0300
2022-01-04T02:51+0300
dünya
abd
washington
kuzey carolina
maryland
elektrik kesintisi
virginia
kar fırtınası
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ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli kar fırtınası nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor.Poweroutage.us internet sitesinin paylaştığı verilere göre; Virginia, Maryland eyaletleri ve Washington metropol bölgesinin de aralarında bulunduğu 8 eyaletteki yaklaşık 740 bin haneye halihazırda elektrik verilemiyor.Fırtına, pazartesi günü Virginia'yı diğer eyaletlerden daha fazla etkiledi ve yerel saatle 16.30 itibarıyla yaklaşık 450 bin hane elektriksiz kaldı.Ayrıca verilere göre, Kuzey Carolina'da 82 bin ve Maryland'de 67 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı.Washington D.C. de 2022'nin ilk kar yağışından etkilenen bölgeler arasında yer aldı.Bunun sonucunda Ronald Reagan Ulusal Havalimanı, Dulles Uluslararası Havalimanı ve Baltimore-Washington Thurgood Marshall Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce uçak seferi iptal edildi ya da ertelendi.Öte yandan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, kar kalınlığının 12 ila 20 santimetreyi bulacağı bilgisini paylaşarak Washington metropol bölgesi için kar fırtınası uyarısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220103/abdde-yilin-ilk-calisma-gunu-2-bin-600-ucus-iptal-edildi-1052370542.html
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abd, washington, kuzey carolina, maryland, elektrik kesintisi, virginia, kar fırtınası
ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde fırtına nedeniyle yaklaşık 740 bin hanenin elektriği kesildi
02:50 04.01.2022 (güncellendi: 02:51 04.01.2022)
Virginia, Maryland eyaletleri ve Washington metropol bölgesi dahil olmak üzere ABD'nin kuzeydoğusundaki 8 eyalette, şiddetli kar fırtınası nedeniyle 740 bin kadar haneye elektrik verilemediği duyuruldu.
ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli kar fırtınası nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor.
Poweroutage.us internet sitesinin paylaştığı verilere göre; Virginia, Maryland eyaletleri ve Washington metropol bölgesinin de aralarında bulunduğu 8 eyaletteki yaklaşık 740 bin haneye halihazırda elektrik verilemiyor.
Fırtına, pazartesi günü Virginia'yı diğer eyaletlerden daha fazla etkiledi ve yerel saatle 16.30 itibarıyla yaklaşık 450 bin hane elektriksiz kaldı.
Ayrıca verilere göre, Kuzey Carolina'da 82 bin ve Maryland'de 67 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı.
Washington D.C. de 2022'nin ilk kar yağışından etkilenen bölgeler arasında yer aldı.
Bunun sonucunda Ronald Reagan Ulusal Havalimanı, Dulles Uluslararası Havalimanı ve Baltimore-Washington Thurgood Marshall Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce uçak seferi iptal edildi ya da ertelendi.
Öte yandan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, kar kalınlığının 12 ila 20 santimetreyi bulacağı bilgisini paylaşarak Washington metropol bölgesi için kar fırtınası uyarısı yaptı.