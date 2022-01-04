https://tr.sputniknews.com/20220104/acil-tip-uzmanlari-dernegi-baskani-prof-cander-grip-kovidi-gecti-1052377892.html

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Cander: Grip, Kovid'i geçti

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Cander: Grip, Kovid'i geçti

Kış koşullarının etkisi ve maske kullanımının azalması nedeniyle koronavirüs ile birlikte grip vakaları da artıyor. Prof. Başar Cander, “Yaklaşık 2 yıldır bu... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T06:57+0300

2022-01-04T06:57+0300

2022-01-04T07:53+0300

koronavirüs

grip

koronavirüs

başar cander

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049282003_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54c39fe5866465569f27f062d2bf2305.jpg

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Kovid-19 ile birlikte pik yapan grip vakaları nedeniyle hastanelerden taşan kuyruklarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Cander, önceki gün acil servise 4 bin 500’e yakın kişinin başvurduğunu aktardı.Kovid-19 tedbirlerini hatırlatan Cander, “Yaklaşık 2 yıldır bu derece yoğun bir grip dalgasıyla karşı karşıya kalmamıştık. Çünkü insanlar ciddi şekilde izole olmuştu, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine gerçekten riayet ediliyordu. Okullar kapalıydı. Şimdi ise hayat normal akışında ilerliyor. Hastanelerde hem Kovid-19 hem de influenza vakalarıyla karşı karşıyayız. Şu ana kadar ulaşılmadık acil başvurularına ulaşmış durumdayız.” diye konuştu.‘Kovid mi oldum' şüphesiYenişafak'a konuşan Prof. Cander sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşılamayla birlikte maske kullanımı gevşemiş olabilir. Ancak burada önemli nokta, son iki yılda bu ayları hep kısıtlamayla geçirdik. Okullar kapalıydı, üniversiteler kapalıydı, maçlar, konserler yoktu. Her şey kısıtlama tedbirleri dahilindeydi. Şimdi ise normal bir akış var. Dolayısıyla grip kendi pik yapma mevsiminde yükselişte.”Grip vakalarının Kovid-19 ile aynı belirtileri taşıdığına işaret eden Prof. Cander, “Dolayısıyla vatandaşlar ‘Virüse mi yakalandım’ endişesiyle hastaneye koşuyor. Semptomlara bakıldığında önceki dönemde PCR testleri pozitif gelirken şu an aynı belirtiler var ama testler negatif. Yani grip vakaları, Kovid-19’dan daha fazla.” şeklinde konuştu.'Farklı bir model gerekiyor'Prof. Dr. Başar Cander, iki yıllık mücadelenin verdiği yorgunluğa işaret ederek hastane yöneticilerinin oluşabilecek yoğunluğa karşı önlem almadığını kaydetti. Cander, “İnsanlar ilk önce kayıt kuyruğunda bekliyor, sonra muayene oluyor. Kovid şüphesiyle yeniden kuyruğa girip son olarak da PCR kuyruğuna giriyor. Bu süreci farklı bir model geliştirerek atlatmamız gerekiyor.” dedi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

grip, koronavirüs, başar cander