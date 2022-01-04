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Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Cander: Grip, Kovid'i geçti
Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Cander: Grip, Kovid'i geçti
Kış koşullarının etkisi ve maske kullanımının azalması nedeniyle koronavirüs ile birlikte grip vakaları da artıyor. Prof. Başar Cander, “Yaklaşık 2 yıldır bu... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T06:57+0300
2022-01-04T07:53+0300
koronavirüs
grip
koronavirüs
başar cander
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Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Kovid-19 ile birlikte pik yapan grip vakaları nedeniyle hastanelerden taşan kuyruklarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Cander, önceki gün acil servise 4 bin 500’e yakın kişinin başvurduğunu aktardı.Kovid-19 tedbirlerini hatırlatan Cander, “Yaklaşık 2 yıldır bu derece yoğun bir grip dalgasıyla karşı karşıya kalmamıştık. Çünkü insanlar ciddi şekilde izole olmuştu, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine gerçekten riayet ediliyordu. Okullar kapalıydı. Şimdi ise hayat normal akışında ilerliyor. Hastanelerde hem Kovid-19 hem de influenza vakalarıyla karşı karşıyayız. Şu ana kadar ulaşılmadık acil başvurularına ulaşmış durumdayız.” diye konuştu.‘Kovid mi oldum' şüphesiYenişafak'a konuşan Prof. Cander sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşılamayla birlikte maske kullanımı gevşemiş olabilir. Ancak burada önemli nokta, son iki yılda bu ayları hep kısıtlamayla geçirdik. Okullar kapalıydı, üniversiteler kapalıydı, maçlar, konserler yoktu. Her şey kısıtlama tedbirleri dahilindeydi. Şimdi ise normal bir akış var. Dolayısıyla grip kendi pik yapma mevsiminde yükselişte.”Grip vakalarının Kovid-19 ile aynı belirtileri taşıdığına işaret eden Prof. Cander, “Dolayısıyla vatandaşlar ‘Virüse mi yakalandım’ endişesiyle hastaneye koşuyor. Semptomlara bakıldığında önceki dönemde PCR testleri pozitif gelirken şu an aynı belirtiler var ama testler negatif. Yani grip vakaları, Kovid-19’dan daha fazla.” şeklinde konuştu.'Farklı bir model gerekiyor'Prof. Dr. Başar Cander, iki yıllık mücadelenin verdiği yorgunluğa işaret ederek hastane yöneticilerinin oluşabilecek yoğunluğa karşı önlem almadığını kaydetti. Cander, “İnsanlar ilk önce kayıt kuyruğunda bekliyor, sonra muayene oluyor. Kovid şüphesiyle yeniden kuyruğa girip son olarak da PCR kuyruğuna giriyor. Bu süreci farklı bir model geliştirerek atlatmamız gerekiyor.” dedi
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grip, koronavirüs, başar cander

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Cander: Grip, Kovid'i geçti

06:57 04.01.2022 (güncellendi: 07:53 04.01.2022)
© AAgrip
grip - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Kış koşullarının etkisi ve maske kullanımının azalması nedeniyle koronavirüs ile birlikte grip vakaları da artıyor. Prof. Başar Cander, “Yaklaşık 2 yıldır bu derece yoğun bir grip dalgası görmemiştik. Grip vakaları Kovid-19’dan daha fazla” dedi.
Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Kovid-19 ile birlikte pik yapan grip vakaları nedeniyle hastanelerden taşan kuyruklarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Cander, önceki gün acil servise 4 bin 500’e yakın kişinin başvurduğunu aktardı.
Kovid-19 tedbirlerini hatırlatan Cander, “Yaklaşık 2 yıldır bu derece yoğun bir grip dalgasıyla karşı karşıya kalmamıştık. Çünkü insanlar ciddi şekilde izole olmuştu, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine gerçekten riayet ediliyordu. Okullar kapalıydı. Şimdi ise hayat normal akışında ilerliyor. Hastanelerde hem Kovid-19 hem de influenza vakalarıyla karşı karşıyayız. Şu ana kadar ulaşılmadık acil başvurularına ulaşmış durumdayız.” diye konuştu.

‘Kovid mi oldum' şüphesi

Yenişafak'a konuşan Prof. Cander sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşılamayla birlikte maske kullanımı gevşemiş olabilir. Ancak burada önemli nokta, son iki yılda bu ayları hep kısıtlamayla geçirdik. Okullar kapalıydı, üniversiteler kapalıydı, maçlar, konserler yoktu. Her şey kısıtlama tedbirleri dahilindeydi. Şimdi ise normal bir akış var. Dolayısıyla grip kendi pik yapma mevsiminde yükselişte.”
Grip vakalarının Kovid-19 ile aynı belirtileri taşıdığına işaret eden Prof. Cander, “Dolayısıyla vatandaşlar ‘Virüse mi yakalandım’ endişesiyle hastaneye koşuyor. Semptomlara bakıldığında önceki dönemde PCR testleri pozitif gelirken şu an aynı belirtiler var ama testler negatif. Yani grip vakaları, Kovid-19’dan daha fazla.” şeklinde konuştu.

'Farklı bir model gerekiyor'

Prof. Dr. Başar Cander, iki yıllık mücadelenin verdiği yorgunluğa işaret ederek hastane yöneticilerinin oluşabilecek yoğunluğa karşı önlem almadığını kaydetti. Cander, “İnsanlar ilk önce kayıt kuyruğunda bekliyor, sonra muayene oluyor. Kovid şüphesiyle yeniden kuyruğa girip son olarak da PCR kuyruğuna giriyor. Bu süreci farklı bir model geliştirerek atlatmamız gerekiyor.” dedi
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