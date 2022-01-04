Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220104/altug-celikbilek-melbourne-elemelerinde-final-turuna-yukseldi-1052372562.html
Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi
Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi
Türk tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde Slovak Norbert Gombos yenerek final turuna kaldı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T00:22+0300
2022-01-04T00:22+0300
2022-01-04T00:22+0300
spor
melbourne
tenis
türkiye tenis federasyonu (ttf)
altuğ çelikbilek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052372535_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ae9d7c461d9f7ad6de57f09a1876ca21.jpg
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türk tenisçi Altuğ Çelikbilek, tek erkekler dünya 118 numarası Norbert Gombos'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.Milli tenisçi, böylece ATP 250 turnuvasının elemelerinde final turuna yükseldi. Altuğ Çelikbilek, eleme final turunda yarın TSİ 03.00'te Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşılaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20211208/avustralya-acikin-katilimci-listesinde-djokovic-var-serena-yok-1051586822.html
melbourne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052372535_159:0:1059:675_1920x0_80_0_0_de060df2ed9e7cd0ea9e2be5611529df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
melbourne, tenis, türkiye tenis federasyonu (ttf), altuğ çelikbilek
Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi
Türk tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde Slovak Norbert Gombos yenerek final turuna kaldı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türk tenisçi
Altuğ Çelikbilek, tek erkekler dünya 118 numarası Norbert Gombos'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Milli tenisçi, böylece ATP 250 turnuvasının elemelerinde final turuna yükseldi. Altuğ Çelikbilek, eleme final turunda yarın TSİ 03.00'te Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşılaşacak.