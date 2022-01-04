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Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı
Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
türkiye
operasyon
polis
gözaltı
fetö/pdy
fetö
mahrem imam
gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan Ankara merkezli operasyonlar kapsamında 40 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220101/polis-telsizine-sizan-supheliler-feto-propagandasi-yapti-1052307459.html
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ankara, türkiye, operasyon, polis, gözaltı, fetö/pdy, fetö, mahrem imam, gözaltı kararı

Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı

09:33 04.01.2022
© AAAnkara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan Ankara merkezli operasyonlar kapsamında 40 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
TÜRKİYE
Polis telsizine sızan şüpheliler FETÖ propagandası yaptı
1 Ocak, 11:15
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