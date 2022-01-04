https://tr.sputniknews.com/20220104/antalyada-1-yilda-638-kilogram-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1052375137.html
Antalya'da 1 yılda 638 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya'da 1 yılda 638 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya'da narkotik polisi tarafından 1 yıl içinde gerçekleştirilen 4 bin 141 uyuşturucu operasyonunda, 638 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 bin 23 kişiye... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T02:14+0300
2022-01-04T02:14+0300
2022-01-04T02:14+0300
türkiye
antalya
narkotik
uyuşturucu operasyonu
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde arzını önleme, gençleri kötü alışkanlıklardan koruma, uyuşturucu maddelerin kaynağını bulma, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4 bin141 uyuşturucu operasyonunda 5 bin 23 şüpheliye işlem yapıldı, 832 şüpheli de tutuklandı. Bu operasyonlarda, 638 kilo uyuşturucu madde, 76 bin adet uyarıcı hap ve 2 bin 336 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Ayrıca 'Narkorehber Eğitimi ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında eğitimler düzenlendi, halkın yoğun bulunduğu cadde, sokak, meydan ve AVM’lerde mobil ihbar uygulaması olan ve vatandaşlara yüzde 100 güvenli bir şekilde kullanabilecekleri 'UYUMA' ihbar uygulaması hakkında bilgiler verildi.30 bin katılımcıya narkorehber eğitimi ve 17 bin anne ve anne adayına eğitim verildi, 21 bin kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220103/istanbul-havalimaninda-uyusturucu-kuryesi-bayilinca-yakalandi-1052350959.html
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antalya, narkotik, uyuşturucu operasyonu
Antalya'da 1 yılda 638 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya'da narkotik polisi tarafından 1 yıl içinde gerçekleştirilen 4 bin 141 uyuşturucu operasyonunda, 638 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 bin 23 kişiye işlem yapıldı, 832 şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde arzını önleme, gençleri kötü alışkanlıklardan koruma, uyuşturucu maddelerin kaynağını bulma, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4 bin141 uyuşturucu operasyonunda 5 bin 23 şüpheliye işlem yapıldı, 832 şüpheli de tutuklandı. Bu operasyonlarda, 638 kilo uyuşturucu madde, 76 bin adet uyarıcı hap ve 2 bin 336 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ayrıca 'Narkorehber Eğitimi ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında eğitimler düzenlendi, halkın yoğun bulunduğu cadde, sokak, meydan ve AVM’lerde mobil ihbar uygulaması olan ve vatandaşlara yüzde 100 güvenli bir şekilde kullanabilecekleri 'UYUMA' ihbar uygulaması hakkında bilgiler verildi.
30 bin katılımcıya narkorehber eğitimi ve 17 bin anne ve anne adayına eğitim verildi, 21 bin kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi.