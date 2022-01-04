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Arjantin'de 4 gündür süren orman yangınında 80 bin hektarlık alan zarar gördü
Arjantin'de 4 gündür süren orman yangınında 80 bin hektarlık alan zarar gördü
Arjantin'in güneyindeki Chubut eyaletine bağlı Puerto Madryn şehri yakınlarında 4 gündür etkili olan orman yangında yaklaşık 80 bin hektarlık alan zarar gördü. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T22:59+0300
2022-01-04T22:59+0300
dünya
arjantin
orman yangını
itfaiye
chubut
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Arjantin resmi haber ajansı Telam'da yer alan habere göre, Chubut eyaleti Sivil Savunma Müdürü Jose Mazzei, Puerto Madryn yakınlarında 4 gündür etkili olan orman yangınında tahminen 80-90 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü duyurdu.Yangın nedeniyle çok fazla toz bulutunun oluştuğunu ve değerlendirme aşamasında olduklarını belirten Mazzei, bölgede gece etkili olan rüzgar nedeniyle 'en kötü' hava şartlarının atlatıldığını kaydetti.Puerto Madryn Gönüllü İtfaiyecileri İkinci Şefi Ricardo Saavedra da bölgede bugün aktif yangın görülmediğini ancak yangının yeniden başlaması ihtimaline karşı önlem almak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, ülkenin güneyindeki Neuquen, Chubut, Río Negro eyaletleri ile kuzeyindeki Salta eyaletinde aktif orman yangınları devam ediyor.Ülkede 2021'de orman yangınları nedeniyle 300 bin hektardan fazla alan tahrip oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211119/brezilyadaki-amazonlarda-ormansizlasma-son-15-yilin-en-yuksek-seviyesine-cikti-1050948579.html
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arjantin, orman yangını, itfaiye, chubut

Arjantin'de 4 gündür süren orman yangınında 80 bin hektarlık alan zarar gördü

22:59 04.01.2022
© REUTERS / Maxi JonasArjantin - orman yangını
Arjantin - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Maxi Jonas
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Arjantin'in güneyindeki Chubut eyaletine bağlı Puerto Madryn şehri yakınlarında 4 gündür etkili olan orman yangında yaklaşık 80 bin hektarlık alan zarar gördü.
Arjantin resmi haber ajansı Telam'da yer alan habere göre, Chubut eyaleti Sivil Savunma Müdürü Jose Mazzei, Puerto Madryn yakınlarında 4 gündür etkili olan orman yangınında tahminen 80-90 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü duyurdu.
Yangın nedeniyle çok fazla toz bulutunun oluştuğunu ve değerlendirme aşamasında olduklarını belirten Mazzei, bölgede gece etkili olan rüzgar nedeniyle 'en kötü' hava şartlarının atlatıldığını kaydetti.
Puerto Madryn Gönüllü İtfaiyecileri İkinci Şefi Ricardo Saavedra da bölgede bugün aktif yangın görülmediğini ancak yangının yeniden başlaması ihtimaline karşı önlem almak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, ülkenin güneyindeki Neuquen, Chubut, Río Negro eyaletleri ile kuzeyindeki Salta eyaletinde aktif orman yangınları devam ediyor.
Ülkede 2021'de orman yangınları nedeniyle 300 bin hektardan fazla alan tahrip oldu.
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