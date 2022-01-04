Astrolojiye göre 2022, hangi ünlüler için harika bir yıl olacak?

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Yeni yılla sosyal medyada en sık ziyaret edilen sosyal medya hesapları ve internet siteleri arasında astroloji konulu olanlar var. Tüm bir yılın nasıl geçeceğini az da olsa öngörebilmek isteyenler, astrologların da yardımıyla gökyüzü haritasını okumaya çalışıyor. New York Post da bu yıl 'yıldızı en çok parlayacak' ünlülerin bir listesini yaptı.