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Astrolojiye göre 2022, hangi ünlüler için harika bir yıl olacak?
Astrolojiye göre 2022, hangi ünlüler için harika bir yıl olacak?
Yeni yılla sosyal medyada en sık ziyaret edilen sosyal medya hesapları ve internet siteleri arasında astroloji konulu olanlar var. Tüm bir yılın nasıl... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T17:25+0300
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фото, rihanna, lady gaga, katy perry, adele, selena gomez, astroloji, channing tatum, burç, robert pattinson, tom holland

Astrolojiye göre 2022, hangi ünlüler için harika bir yıl olacak?

17:25 04.01.2022
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Yeni yılla sosyal medyada en sık ziyaret edilen sosyal medya hesapları ve internet siteleri arasında astroloji konulu olanlar var. Tüm bir yılın nasıl geçeceğini az da olsa öngörebilmek isteyenler, astrologların da yardımıyla gökyüzü haritasını okumaya çalışıyor. New York Post da bu yıl 'yıldızı en çok parlayacak' ünlülerin bir listesini yaptı.
© AP Photo / Richard Shotwell

13 Mayıs doğumlu Boğa burcu oyuncu Robert Pattinson doğum gününe yakın bir vakitte gerçekleşecek tutulmayla oldukça şanslı bir dönem geçirecek.

13 Mayıs doğumlu Boğa burcu oyuncu Robert Pattinson doğum gününe yakın bir vakitte gerçekleşecek tutulmayla oldukça şanslı bir dönem geçirecek. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Richard Shotwell

13 Mayıs doğumlu Boğa burcu oyuncu Robert Pattinson doğum gününe yakın bir vakitte gerçekleşecek tutulmayla oldukça şanslı bir dönem geçirecek.

© AP Photo / Willy Sanjuan

28 Mart doğumlu Koç burcu Lady Gaga bu yıl şans ve mucizeleri temsil eden Jüpiter gezegeni açısından oldukça şanslı olacak. Yeni başlangıçlar yapacak ünlü şarkıcı, maneviyatını da güçlendirecek.

28 Mart doğumlu Koç burcu Lady Gaga bu yıl şans ve mucizeleri temsil eden Jüpiter gezegeni açısından oldukça şanslı olacak. Yeni başlangıçlar yapacak ünlü şarkıcı, maneviyatını da güçlendirecek. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Willy Sanjuan

28 Mart doğumlu Koç burcu Lady Gaga bu yıl şans ve mucizeleri temsil eden Jüpiter gezegeni açısından oldukça şanslı olacak. Yeni başlangıçlar yapacak ünlü şarkıcı, maneviyatını da güçlendirecek.

© AP Photo / Jordan Strauss

26 Nisan doğumlu Boğa burcu oyuncu Channing Tatum bu yılki tutulmalardan pozitif yönde etkilenecek.

26 Nisan doğumlu Boğa burcu oyuncu Channing Tatum bu yılki tutulmalardan pozitif yönde etkilenecek. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Jordan Strauss

26 Nisan doğumlu Boğa burcu oyuncu Channing Tatum bu yılki tutulmalardan pozitif yönde etkilenecek.

© AP Photo / Richard Shotwell

22 Temmuz doğumlu bir Yengeç olan şarkıcı ve TV yıldızı Selena Gomez için 2022 yılı adeta ilahi bir hediye gibi olacak. Gomez özellikle yaz ve sonbahar aylarında kariyeri açısından başarılı adımlar atacak.

22 Temmuz doğumlu bir Yengeç olan şarkıcı ve TV yıldızı Selena Gomez için 2022 yılı adeta ilahi bir hediye gibi olacak. Gomez özellikle yaz ve sonbahar aylarında kariyeri açısından başarılı adımlar atacak. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Richard Shotwell

22 Temmuz doğumlu bir Yengeç olan şarkıcı ve TV yıldızı Selena Gomez için 2022 yılı adeta ilahi bir hediye gibi olacak. Gomez özellikle yaz ve sonbahar aylarında kariyeri açısından başarılı adımlar atacak.

© AP Photo / Jordan Strauss

5 Mayıs doğumlu ve Boğa burcu mensubu olan İngiliz şarkıcı Adele, 2022'de daha çok eğlence ve özgürlükle buluşmakla kalmayacak, aynı zamanda kendini çok daha seksi ve özgüvenli hissedecek. Yeni ödüller alacak olan Adele aşk hayatıyla ilgili de bazı önemli kararlar vermek durumunda kalacak.

5 Mayıs doğumlu ve Boğa burcu mensubu olan İngiliz şarkıcı Adele, 2022&#x27;de daha çok eğlence ve özgürlükle buluşmakla kalmayacak, aynı zamanda kendini çok daha seksi ve özgüvenli hissedecek. Yeni ödüller alacak olan Adele aşk hayatıyla ilgili de bazı önemli kararlar vermek durumunda kalacak. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Jordan Strauss

5 Mayıs doğumlu ve Boğa burcu mensubu olan İngiliz şarkıcı Adele, 2022'de daha çok eğlence ve özgürlükle buluşmakla kalmayacak, aynı zamanda kendini çok daha seksi ve özgüvenli hissedecek. Yeni ödüller alacak olan Adele aşk hayatıyla ilgili de bazı önemli kararlar vermek durumunda kalacak.

© AP Photo / Jordan Strauss

1 Haziran doğumlu bir İkizler olan oyuncu Tom Holland'ı bu yıl gişede büyük başarı elde eden 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filmi gibi başarı getirecek başka projeler bekliyor.

1 Haziran doğumlu bir İkizler olan oyuncu Tom Holland&#x27;ı bu yıl gişede büyük başarı elde eden &#x27;Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok&#x27; filmi gibi başarı getirecek başka projeler bekliyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Jordan Strauss

1 Haziran doğumlu bir İkizler olan oyuncu Tom Holland'ı bu yıl gişede büyük başarı elde eden 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filmi gibi başarı getirecek başka projeler bekliyor.

© AP Photo / Richard Shotwell

25 Ekim doğumlu bir Akrep olan İngiliz şarkıcı Katy Perry bu yıl özellikle aşk konusunda şanslı dönemlerden geçecek. Perry'nin ünlü aktör Orlando Bloom'dan bir kızı var.

25 Ekim doğumlu bir Akrep olan İngiliz şarkıcı Katy Perry bu yıl özellikle aşk konusunda şanslı dönemlerden geçecek. Perry&#x27;nin ünlü aktör Orlando Bloom&#x27;dan bir kızı var. - Sputnik Türkiye
7/9
© AP Photo / Richard Shotwell

25 Ekim doğumlu bir Akrep olan İngiliz şarkıcı Katy Perry bu yıl özellikle aşk konusunda şanslı dönemlerden geçecek. Perry'nin ünlü aktör Orlando Bloom'dan bir kızı var.

© AP Photo / Chris Pizzello

24 Nisan doğumlu ABD'li şarkıcı Kelly Clarkson bir Boğa. Clarkson'ın bu yıl bir ikon olarak yerini daha da sağlamlaştırması öngörülüyor.

24 Nisan doğumlu ABD&#x27;li şarkıcı Kelly Clarkson bir Boğa. Clarkson&#x27;ın bu yıl bir ikon olarak yerini daha da sağlamlaştırması öngörülüyor. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Chris Pizzello

24 Nisan doğumlu ABD'li şarkıcı Kelly Clarkson bir Boğa. Clarkson'ın bu yıl bir ikon olarak yerini daha da sağlamlaştırması öngörülüyor.

© AP Photo / Evan Agostini

20 Şubat'ta doğan Balık burcu şarkıcı Rihanna bu yıl kişisel ve mesleki anlamdaki gelişiminde yeni bir döneme adım atacak.

20 Şubat&#x27;ta doğan Balık burcu şarkıcı Rihanna bu yıl kişisel ve mesleki anlamdaki gelişiminde yeni bir döneme adım atacak. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Evan Agostini

20 Şubat'ta doğan Balık burcu şarkıcı Rihanna bu yıl kişisel ve mesleki anlamdaki gelişiminde yeni bir döneme adım atacak.

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