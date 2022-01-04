Astrolojiye göre 2022, hangi ünlüler için harika bir yıl olacak?

13 Mayıs doğumlu Boğa burcu oyuncu Robert Pattinson doğum gününe yakın bir vakitte gerçekleşecek tutulmayla oldukça şanslı bir dönem geçirecek.
13 Mayıs doğumlu Boğa burcu oyuncu Robert Pattinson doğum gününe yakın bir vakitte gerçekleşecek tutulmayla oldukça şanslı bir dönem geçirecek.
28 Mart doğumlu Koç burcu Lady Gaga bu yıl şans ve mucizeleri temsil eden Jüpiter gezegeni açısından oldukça şanslı olacak. Yeni başlangıçlar yapacak ünlü şarkıcı, maneviyatını da güçlendirecek.
28 Mart doğumlu Koç burcu Lady Gaga bu yıl şans ve mucizeleri temsil eden Jüpiter gezegeni açısından oldukça şanslı olacak. Yeni başlangıçlar yapacak ünlü şarkıcı, maneviyatını da güçlendirecek.
26 Nisan doğumlu Boğa burcu oyuncu Channing Tatum bu yılki tutulmalardan pozitif yönde etkilenecek.
26 Nisan doğumlu Boğa burcu oyuncu Channing Tatum bu yılki tutulmalardan pozitif yönde etkilenecek.
22 Temmuz doğumlu bir Yengeç olan şarkıcı ve TV yıldızı Selena Gomez için 2022 yılı adeta ilahi bir hediye gibi olacak. Gomez özellikle yaz ve sonbahar aylarında kariyeri açısından başarılı adımlar atacak.
22 Temmuz doğumlu bir Yengeç olan şarkıcı ve TV yıldızı Selena Gomez için 2022 yılı adeta ilahi bir hediye gibi olacak. Gomez özellikle yaz ve sonbahar aylarında kariyeri açısından başarılı adımlar atacak.
5 Mayıs doğumlu ve Boğa burcu mensubu olan İngiliz şarkıcı Adele, 2022'de daha çok eğlence ve özgürlükle buluşmakla kalmayacak, aynı zamanda kendini çok daha seksi ve özgüvenli hissedecek. Yeni ödüller alacak olan Adele aşk hayatıyla ilgili de bazı önemli kararlar vermek durumunda kalacak.
5 Mayıs doğumlu ve Boğa burcu mensubu olan İngiliz şarkıcı Adele, 2022'de daha çok eğlence ve özgürlükle buluşmakla kalmayacak, aynı zamanda kendini çok daha seksi ve özgüvenli hissedecek. Yeni ödüller alacak olan Adele aşk hayatıyla ilgili de bazı önemli kararlar vermek durumunda kalacak.
1 Haziran doğumlu bir İkizler olan oyuncu Tom Holland'ı bu yıl gişede büyük başarı elde eden 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filmi gibi başarı getirecek başka projeler bekliyor.
1 Haziran doğumlu bir İkizler olan oyuncu Tom Holland'ı bu yıl gişede büyük başarı elde eden 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filmi gibi başarı getirecek başka projeler bekliyor.
25 Ekim doğumlu bir Akrep olan İngiliz şarkıcı Katy Perry bu yıl özellikle aşk konusunda şanslı dönemlerden geçecek. Perry'nin ünlü aktör Orlando Bloom'dan bir kızı var.
25 Ekim doğumlu bir Akrep olan İngiliz şarkıcı Katy Perry bu yıl özellikle aşk konusunda şanslı dönemlerden geçecek. Perry'nin ünlü aktör Orlando Bloom'dan bir kızı var.
24 Nisan doğumlu ABD'li şarkıcı Kelly Clarkson bir Boğa. Clarkson'ın bu yıl bir ikon olarak yerini daha da sağlamlaştırması öngörülüyor.
24 Nisan doğumlu ABD'li şarkıcı Kelly Clarkson bir Boğa. Clarkson'ın bu yıl bir ikon olarak yerini daha da sağlamlaştırması öngörülüyor.
20 Şubat'ta doğan Balık burcu şarkıcı Rihanna bu yıl kişisel ve mesleki anlamdaki gelişiminde yeni bir döneme adım atacak.
20 Şubat'ta doğan Balık burcu şarkıcı Rihanna bu yıl kişisel ve mesleki anlamdaki gelişiminde yeni bir döneme adım atacak.