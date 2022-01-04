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Avrupa’da doğalgazın 1000 metreküp fiyatı yeniden 1000 doların üzerinde
Avrupa’da doğalgazın 1000 metreküp fiyatı yeniden 1000 doların üzerinde
Yılbaşı kutlamalarının bittiği ve havaların yeniden soğumaya başladığı Avrupa’da doğalgazın 1000 metreküp fiyatı bugün 1000 doların üzerini gördü. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T17:19+0300
2022-01-04T17:17+0300
dünya
hollanda
doğalgaz
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Avrupa için gösterge fiyat olan Hollandalı TTF'de, 1000 metreküp gazın fiyatı bugüne 1028 dolarla başladı, ilerleyen saatlerde de 1034 dolara ulaştı.Ortalama TTF fiyatı, 2021’de 1000 metreküp başına 556 dolarken geçen Aralık ayında 1000 310 dolar olarak gerçekleşti.Avrupa’da Aralık’ın son günlerinde doğalgaz fiyatları havaların ısınmasıyla 1000 doların altına inmiş, hatta bir ara 800 doların altında işlem görmüştü. Havaların ısınmasıyla rüzgarın şiddeti de artmış, rüzgar türbinlerinin verimliliği yükseliş sergilemişti. Avrupa’da geçen hafta (27 Aralık – 2 Ocak) rüzgar üretiminin toplam elektrik üretimine katkısı ortalama yüzde 20.9’du. Bu rakam bir önceki hafta (20-26 Aralık) yüzde 12.2 düzeyindeydi. WindEurope’un verdiği bilgiye göre bu oran, 3 Ocak Pazartesi günü yüzde 23.5 olarak gerçekleşti.Avrupa’daki yeraltı gaz depolarındaki doluluk oranı şu anda yüzde 56 civarında. Bu da, son 5 yılın ortalama rakamından yüzde 15 daha az.Rus doğalgaz devi Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattındaki gaz akışını (Doğu’dan Batı’ya) 21 Aralıktan itibaren tamamen durdurmuştu. Boru hattı Almanya’dan Polonya’ya ters yönde işlemek zorunda kalmıştı.
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hollanda, doğalgaz, ücret, fiyat

Avrupa’da doğalgazın 1000 metreküp fiyatı yeniden 1000 doların üzerinde

17:19 04.01.2022
© REUTERS / Angus Mordantdoğalgaz
doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Angus Mordant
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Yılbaşı kutlamalarının bittiği ve havaların yeniden soğumaya başladığı Avrupa’da doğalgazın 1000 metreküp fiyatı bugün 1000 doların üzerini gördü.
Avrupa için gösterge fiyat olan Hollandalı TTF'de, 1000 metreküp gazın fiyatı bugüne 1028 dolarla başladı, ilerleyen saatlerde de 1034 dolara ulaştı.
Ortalama TTF fiyatı, 2021’de 1000 metreküp başına 556 dolarken geçen Aralık ayında 1000 310 dolar olarak gerçekleşti.
Avrupa’da Aralık’ın son günlerinde doğalgaz fiyatları havaların ısınmasıyla 1000 doların altına inmiş, hatta bir ara 800 doların altında işlem görmüştü. Havaların ısınmasıyla rüzgarın şiddeti de artmış, rüzgar türbinlerinin verimliliği yükseliş sergilemişti. Avrupa’da geçen hafta (27 Aralık – 2 Ocak) rüzgar üretiminin toplam elektrik üretimine katkısı ortalama yüzde 20.9’du. Bu rakam bir önceki hafta (20-26 Aralık) yüzde 12.2 düzeyindeydi. WindEurope’un verdiği bilgiye göre bu oran, 3 Ocak Pazartesi günü yüzde 23.5 olarak gerçekleşti.
Avrupa’daki yeraltı gaz depolarındaki doluluk oranı şu anda yüzde 56 civarında. Bu da, son 5 yılın ortalama rakamından yüzde 15 daha az.
Rus doğalgaz devi Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattındaki gaz akışını (Doğu’dan Batı’ya) 21 Aralıktan itibaren tamamen durdurmuştu. Boru hattı Almanya’dan Polonya’ya ters yönde işlemek zorunda kalmıştı.
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