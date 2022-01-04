https://tr.sputniknews.com/20220104/avustralya-acika-asi-muafiyetiyle-katilacak-djokovice-tepki-avustralyalilarin-nefretini-gorecek-1052399166.html

Avustralya Açık'a aşı muafiyetiyle katılacak Djokovic'e tepki: Avustralyalıların nefretini görecek

Avustralya Açık'a aşı muafiyetiyle katılacak Djokovic'e tepki: Avustralyalıların nefretini görecek

Pandeminin başından beri en uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki turnuvaya aşı muafiyet izniyle... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T18:18+0300

2022-01-04T18:18+0300

2022-01-04T18:37+0300

spor

melbourne

novak djokovic

avustralya açık tenis turnuvası

muafiyet

aşı zorunluluğu

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Kovid pandemisinde aşı olup olmamanın bir tercih meselesi olduğu ve seçme özgürlüğünün korunması gerektiğini savunan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi Novak Djokovic'in ocak ayında Avustralya Açık'a katılıp katılmayacağı muamması çözüldü. Sırp tenisçi, pandeminin başından beri Avustralya'da en uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki turnuvaya tıbbi muafiyet izniyle katılacağını duyurdu.Havalimanında çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde "Herkese mutlu yeni yıllar" dileyen açıklama yapan Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvasında 2019, 2020, 2021 şampiyonu unvanını savunacağını şöyle dile getirdi:"Aradaki boş zamanda sevdiklerimle harika nitelikli zaman geçirdim ve bugün muafiyet izniyle Avustralya'ya gidiyorum. Haydi 2022, başlayalım." Organizatörler de 9 şampiyonluğun sahibine 'iki ayrı tıp uzmanları heyetinin titiz inceleme sürecinin ardından tıbbi muafiyet verildiğini' açıkladı. Avustralya Açık Tenis Turnuvası Direktörü Craig Tiley, Djokovic'in organizasyona katılacağını ve Melbourne'e gitmek üzere yola çıktığını doğruladı.17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılım için tenisçilerden Kovid-19 aşısı zorunluluğu, aşı olmayı reddedenlerden de bağımsız uzmanlar kurulundan tıbbi muafiyet almaları talep edilmişti Kovid aşısı durumunu kamuoyuna açıklamayan ve aşı olma şartını yerine getirdiğine dair bir kanıt bulunmayan Djokovic'e Avustralya Açık'ta yarışabilmesi için tıbbi muafiyet izni bahşedilmesi, Avustralyalıları ve pek çok tenis severi kızdırdı. Bunun 'yerel halka hakaret' olduğu yönünde pek çok tepki geldi. Avustralyalı spor gazetecisi Andrew Maher, "Avustralyalıların iki yıldır mahrum bırakıldığı istisnalar, koronavirüs pandemisinde olağanüstü özgürlüklerin tadını çıkarmış bu adama tanınıyor. Djokovic, tüm zamanların en büyüklerinden biri, ama olmazsa olmaz biri değil" paylaşımını yaptı. Spor yazarı Samantha Lewis, turnuvada Djokovic'i yuhalamanın 'Avustralyalılar için bir yurtseverlik görevi olduğunu' öne sürerek şunları söyledi:"Bu müstehcen bir karar ve organizatörler kahrolasıca kendilerinden utanmalı... Biz Avustralyalılar ve özellikle Victoria eyaleti sakinlerinin son iki yılda feda ettiği ve ıstırap çektiği onca şeyden sonra, aniden zengin beyaz aşısız bir tenisçinin elini kolunu sallayarak gelip sosyal sözleşmemizi bozması ve her şeyin anlamını boşa çıkarması iyi mi oldu? Tümden ...tirin gidin."Önde gelen tenis yazarı Nikolaus Fink "Dünyanın en uzun Kovid kapanması geçirmiş şehri Melbourne'de halkın Novak Djokovic'in Avustralya Açık'ta oynamasına nasıl tepki göstereceğini görmek *ÇOK* ilginç olacak" paylaşımını yaptı. Sağlık uzmanı Dr. Kate Miller "Victorialıların yaşadığı onca şeyden sonra, Novak Djokovic'in aşıdan muaf olması, bizi can evimizden vurmaktan başka bir şey değil. Tüm bu karantinalar, tüm bu ıstıraplar. Cidden mi?" tepkisini gösterdi. Melbourne sakini yazar Titus O’Reily ise hicvi konuşturdu: "Novak Djokovic'in muafiyet izninin ardından Avustralya Açık'ta oynayacağını görmek harika. Bizi bu pandemiden tenisçiler kurtaracak."Yayıncı Quentin Hull, "Bu karar şu anlama gelir: Ayrıcalıklı bir süperstarın dünyanın en çok kapalı kalmış şehrine girmesi sözkonusu ise kurallar geçerli değildir" saptamasını yaptı. 'Djokovic'in tüm Avustralyalılar tarafından hor görülmenin nasıl bir şey olacağını öğrenmek üzere olduğuna' dair çok sayıda yorum geldi.

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melbourne, novak djokovic, avustralya açık tenis turnuvası, muafiyet, aşı zorunluluğu