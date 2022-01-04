Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220104/avustralya-acika-asi-muafiyetiyle-katilacak-djokovice-tepki-avustralyalilarin-nefretini-gorecek-1052399166.html
Avustralya Açık'a aşı muafiyetiyle katılacak Djokovic'e tepki: Avustralyalıların nefretini görecek
Avustralya Açık'a aşı muafiyetiyle katılacak Djokovic'e tepki: Avustralyalıların nefretini görecek
Pandeminin başından beri en uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki turnuvaya aşı muafiyet izniyle... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T18:18+0300
2022-01-04T18:37+0300
spor
melbourne
novak djokovic
avustralya açık tenis turnuvası
muafiyet
aşı zorunluluğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049970256_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_48b4b01395304d8026631785efb90739.jpg
Kovid pandemisinde aşı olup olmamanın bir tercih meselesi olduğu ve seçme özgürlüğünün korunması gerektiğini savunan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi Novak Djokovic'in ocak ayında Avustralya Açık'a katılıp katılmayacağı muamması çözüldü. Sırp tenisçi, pandeminin başından beri Avustralya'da en uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki turnuvaya tıbbi muafiyet izniyle katılacağını duyurdu.Havalimanında çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde "Herkese mutlu yeni yıllar" dileyen açıklama yapan Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvasında 2019, 2020, 2021 şampiyonu unvanını savunacağını şöyle dile getirdi:"Aradaki boş zamanda sevdiklerimle harika nitelikli zaman geçirdim ve bugün muafiyet izniyle Avustralya'ya gidiyorum. Haydi 2022, başlayalım." Organizatörler de 9 şampiyonluğun sahibine 'iki ayrı tıp uzmanları heyetinin titiz inceleme sürecinin ardından tıbbi muafiyet verildiğini' açıkladı. Avustralya Açık Tenis Turnuvası Direktörü Craig Tiley, Djokovic'in organizasyona katılacağını ve Melbourne'e gitmek üzere yola çıktığını doğruladı.17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılım için tenisçilerden Kovid-19 aşısı zorunluluğu, aşı olmayı reddedenlerden de bağımsız uzmanlar kurulundan tıbbi muafiyet almaları talep edilmişti Kovid aşısı durumunu kamuoyuna açıklamayan ve aşı olma şartını yerine getirdiğine dair bir kanıt bulunmayan Djokovic'e Avustralya Açık'ta yarışabilmesi için tıbbi muafiyet izni bahşedilmesi, Avustralyalıları ve pek çok tenis severi kızdırdı. Bunun 'yerel halka hakaret' olduğu yönünde pek çok tepki geldi. Avustralyalı spor gazetecisi Andrew Maher, "Avustralyalıların iki yıldır mahrum bırakıldığı istisnalar, koronavirüs pandemisinde olağanüstü özgürlüklerin tadını çıkarmış bu adama tanınıyor. Djokovic, tüm zamanların en büyüklerinden biri, ama olmazsa olmaz biri değil" paylaşımını yaptı. Spor yazarı Samantha Lewis, turnuvada Djokovic'i yuhalamanın 'Avustralyalılar için bir yurtseverlik görevi olduğunu' öne sürerek şunları söyledi:"Bu müstehcen bir karar ve organizatörler kahrolasıca kendilerinden utanmalı... Biz Avustralyalılar ve özellikle Victoria eyaleti sakinlerinin son iki yılda feda ettiği ve ıstırap çektiği onca şeyden sonra, aniden zengin beyaz aşısız bir tenisçinin elini kolunu sallayarak gelip sosyal sözleşmemizi bozması ve her şeyin anlamını boşa çıkarması iyi mi oldu? Tümden ...tirin gidin."Önde gelen tenis yazarı Nikolaus Fink "Dünyanın en uzun Kovid kapanması geçirmiş şehri Melbourne'de halkın Novak Djokovic'in Avustralya Açık'ta oynamasına nasıl tepki göstereceğini görmek *ÇOK* ilginç olacak" paylaşımını yaptı. Sağlık uzmanı Dr. Kate Miller "Victorialıların yaşadığı onca şeyden sonra, Novak Djokovic'in aşıdan muaf olması, bizi can evimizden vurmaktan başka bir şey değil. Tüm bu karantinalar, tüm bu ıstıraplar. Cidden mi?" tepkisini gösterdi. Melbourne sakini yazar Titus O’Reily ise hicvi konuşturdu: "Novak Djokovic'in muafiyet izninin ardından Avustralya Açık'ta oynayacağını görmek harika. Bizi bu pandemiden tenisçiler kurtaracak."Yayıncı Quentin Hull, "Bu karar şu anlama gelir: Ayrıcalıklı bir süperstarın dünyanın en çok kapalı kalmış şehrine girmesi sözkonusu ise kurallar geçerli değildir" saptamasını yaptı. 'Djokovic'in tüm Avustralyalılar tarafından hor görülmenin nasıl bir şey olacağını öğrenmek üzere olduğuna' dair çok sayıda yorum geldi.
melbourne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049970256_0:0:1077:808_1920x0_80_0_0_38acc5210eb308b5d66b6c062d612ac7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
melbourne, novak djokovic, avustralya açık tenis turnuvası, muafiyet, aşı zorunluluğu

Avustralya Açık'a aşı muafiyetiyle katılacak Djokovic'e tepki: Avustralyalıların nefretini görecek

18:18 04.01.2022 (güncellendi: 18:37 04.01.2022)
© REUTERS / Asanka Brendon RatnayakeNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Asanka Brendon Ratnayake
Abone ol
Pandeminin başından beri en uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki turnuvaya aşı muafiyet izniyle katılacağını duyuran şampiyon tenisçi için Avustralyalılar ağızlarını bozdu. Bunun 'yerel halka hakaret' olduğu yönündeki tepkiler, Djokovic'in defolup gitmesinden maçlarda yuhalanmasına dek uzandı.
Kovid pandemisinde aşı olup olmamanın bir tercih meselesi olduğu ve seçme özgürlüğünün korunması gerektiğini savunan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi Novak Djokovic'in ocak ayında Avustralya Açık'a katılıp katılmayacağı muamması çözüldü.
Sırp tenisçi, pandeminin başından beri Avustralya'da en uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki turnuvaya tıbbi muafiyet izniyle katılacağını duyurdu.
Havalimanında çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde "Herkese mutlu yeni yıllar" dileyen açıklama yapan Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvasında 2019, 2020, 2021 şampiyonu unvanını savunacağını şöyle dile getirdi:
"Aradaki boş zamanda sevdiklerimle harika nitelikli zaman geçirdim ve bugün muafiyet izniyle Avustralya'ya gidiyorum. Haydi 2022, başlayalım."
Organizatörler de 9 şampiyonluğun sahibine 'iki ayrı tıp uzmanları heyetinin titiz inceleme sürecinin ardından tıbbi muafiyet verildiğini' açıkladı. Avustralya Açık Tenis Turnuvası Direktörü Craig Tiley, Djokovic'in organizasyona katılacağını ve Melbourne'e gitmek üzere yola çıktığını doğruladı.

17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılım için tenisçilerden Kovid-19 aşısı zorunluluğu, aşı olmayı reddedenlerden de bağımsız uzmanlar kurulundan tıbbi muafiyet almaları talep edilmişti Kovid aşısı durumunu kamuoyuna açıklamayan ve aşı olma şartını yerine getirdiğine dair bir kanıt bulunmayan Djokovic'e Avustralya Açık'ta yarışabilmesi için tıbbi muafiyet izni bahşedilmesi, Avustralyalıları ve pek çok tenis severi kızdırdı. Bunun 'yerel halka hakaret' olduğu yönünde pek çok tepki geldi.
Avustralyalı spor gazetecisi Andrew Maher, "Avustralyalıların iki yıldır mahrum bırakıldığı istisnalar, koronavirüs pandemisinde olağanüstü özgürlüklerin tadını çıkarmış bu adama tanınıyor. Djokovic, tüm zamanların en büyüklerinden biri, ama olmazsa olmaz biri değil" paylaşımını yaptı.
Spor yazarı Samantha Lewis, turnuvada Djokovic'i yuhalamanın 'Avustralyalılar için bir yurtseverlik görevi olduğunu' öne sürerek şunları söyledi:
"Bu müstehcen bir karar ve organizatörler kahrolasıca kendilerinden utanmalı... Biz Avustralyalılar ve özellikle Victoria eyaleti sakinlerinin son iki yılda feda ettiği ve ıstırap çektiği onca şeyden sonra, aniden zengin beyaz aşısız bir tenisçinin elini kolunu sallayarak gelip sosyal sözleşmemizi bozması ve her şeyin anlamını boşa çıkarması iyi mi oldu? Tümden ...tirin gidin."
Önde gelen tenis yazarı Nikolaus Fink "Dünyanın en uzun Kovid kapanması geçirmiş şehri Melbourne'de halkın Novak Djokovic'in Avustralya Açık'ta oynamasına nasıl tepki göstereceğini görmek *ÇOK* ilginç olacak" paylaşımını yaptı.
Sağlık uzmanı Dr. Kate Miller "Victorialıların yaşadığı onca şeyden sonra, Novak Djokovic'in aşıdan muaf olması, bizi can evimizden vurmaktan başka bir şey değil. Tüm bu karantinalar, tüm bu ıstıraplar. Cidden mi?" tepkisini gösterdi.
Melbourne sakini yazar Titus O’Reily ise hicvi konuşturdu: "Novak Djokovic'in muafiyet izninin ardından Avustralya Açık'ta oynayacağını görmek harika. Bizi bu pandemiden tenisçiler kurtaracak."
Yayıncı Quentin Hull, "Bu karar şu anlama gelir: Ayrıcalıklı bir süperstarın dünyanın en çok kapalı kalmış şehrine girmesi sözkonusu ise kurallar geçerli değildir" saptamasını yaptı.
'Djokovic'in tüm Avustralyalılar tarafından hor görülmenin nasıl bir şey olacağını öğrenmek üzere olduğuna' dair çok sayıda yorum geldi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:34YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler birbirinin benzeri olma eğilimi sergiliyor
18:30Üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yaptılar
18:29Apartmana 4 saniyede giren hırsızlar 250 bin TL' lik otomobil anahtarını çalarak 9 dakikada çıktı
18:18Avustralya Açık'a aşı muafiyetiyle katılacak Djokovic'e tepki: Avustralyalıların nefretini görecek
18:17Rus Dışişleri: Afrika’yı zıtlaşma arenası olarak görmüyoruz
17:57Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak
17:56Köpeklerin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren 12 yaşındaki çocuk yeniden yürümeye hazırlanıyor
17:56Merkez Bankası'nın 1 aylık uzlaşmalı vadeli döviz ihalesine teklif gelmedi
17:46Reel kesimin net döviz açığı ekimde azaldı
17:45Avrasya Tüneli'nde Volkan Tekin'in ölümüyle ilgili yargılanan polislere siyah cam beraati
17:29Maske takmayan kadın, dondurma almak için elbisesini çıkarıp yüzüne sardı
17:282 euro ile girdiği slot oyunundan 2.6 milyon euro ile ayrıldı
17:25Astrolojiye göre 2022, hangi ünlüler için harika bir yıl olacak?
17:19Avrupa’da doğalgazın 1000 metreküp fiyatı yeniden 1000 doların üzerinde
17:10Digitürk hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
17:0594 yaşındaki dede, tüfekle torununu öldürdü
16:59Çin'in 'yapay güneşi' yeni bir rekor kırdı: Güneş'ten beş kat büyük bir sıcaklık oranına ulaştı
16:54NATO, Rusya Konseyi görüşmesi öncesi olağanüstü toplanacak
16:46Rus savaş gemileri ve denizaltıları, 2022'de Akdeniz'deki geçişlerini artıracak
16:46Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı çocuk tarafından bıçaklandı