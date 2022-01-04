Bahçeli: CHP Genel Başkanı, Kuran kursları için kullanılan ifadelerden dolayı özür dilemeli

6 Ocak'ta ABD'de kongre baskını ile çetin geçeceği belli olan 2021 yılında demokrasi ayıbı, insan hakkı ihlali, asimetrik kapışmalar, ekonomik saldırılar yaşanmış ve daha da sertleşmiştir.

Ağzının dikişleri patlamış CHP'li bir grup başkanvekili, Kuran kursları için 'Orta Çağ zihniyeti' dedi. Bunu Müslüman Türk milletine karşı söylemiştir. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapmak ve farklı sonuç beklemektir. Edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın bu laftan dolayı özür dilemesini bekliyoruz. Din bilmezler.