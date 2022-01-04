https://tr.sputniknews.com/20220104/barcelonanin-bugun-tanittigi-fernan-torresin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1052373193.html

Barcelona'nın bugün tanıttığı Ferran Torres'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Barcelona'nın bugün tanıttığı Ferran Torres'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Barcelona Kulübünün ara transfer döneminde Manchester City'den aldığı ve bugün basına tanıttığı futbolcu Ferran Torres'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T00:43+0300

2022-01-04T00:43+0300

2022-01-04T00:43+0300

spor

ispanya

futbol

barcelona kulübü

ferran torres

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcularından Fernan Torres ve Pedri'nin Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantinaya alındıkları duyuruldu.Torres, bugün Nou Camp Stadı'nda düzenlenen organizasyonda basına tanıtılmış ve aralarında kulüp başkanı Joan Laporta'nın da olduğu bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenlemişti.İspanyol futbolcu, tanıtımın bir bölümünde maske takmazken, takımla da ilk antrenmanına çıkmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220103/ispanya-birinci-futbol-ligi-takimlarindan-barcelona-yeni-transferi-ferran-torresi-tanitti-1052366978.html

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ispanya, futbol, barcelona kulübü, ferran torres