DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Biden'ın kar fırtınasındaki görüntüleri viral oldu: 'Trump saçları ıslanmasın diye otelde kalmıştı'
ABD'de devam eden kar fırtınası sırasında başkent Washington'a iniş yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
Hafta sonunu Delaware'deki evinde geçiren Biden'ı Andrews Üssü'nden Beyaz Saray'a getiren başkanlık helikopteri, Marine One'da yere indi.
Kendisini yakından takip eden bir Gizli Servis ajanı ile merdivenlerden inen Biden'ın yüzü karla kaplanırken, kendisini almak için bekleyen aracın da alışıldığın aksine zırhlı limuzin değil, karlı sokaklarda ilerleyebilmek adına SUV araçla değiştirildiği görüldü.
Biden'ın genellikle yaklaşık 30 dakika süren Beyaz Saray yolculuğu da, kar fırtınası nedeniyle bir saatten fazla sürdü.
Görüntüler ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
Joe Biden ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görüntülerini karşılaştıran bir kullanıcı, Biden için "Diğer adamın aksine kar yağışından korkmuyor” dedi.
President Biden looks like a badass getting off Air Force one in the snow pic.twitter.com/x2ze0NV8y7— jack (@lottathose) January 3, 2022
Bir başka kullanıcı ise, "Trump'ın Kasım 2018'de saçlarını ıslatmak istemediği için için 50 mil gitmek yerine Paris'te bir otelde kalmaya karar verdiğini hatırlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
President Biden departed Air Force One - easily walking down ice covered stairs during a GOD damn blizzard - and Trump couldn't even seem to conquer the overwhelming complexities of... FOLDING UP AN UMBRELLA. pic.twitter.com/eabagk1BPS— Paul Lee Teeks (@PaulLeeTeeks) January 3, 2022
Başka bir kullanıcı ise, Biden'la Trump'ın fırtınada uçağa binerken görüntülerini karşılaştırdı ve Trump'ın 'şemsiyeyi dahi kapatamadığını' söyledi.
President Biden departed Air Force One - easily walking down ice covered stairs during a GOD damn blizzard - and Trump couldn't even seem to conquer the overwhelming complexities of... FOLDING UP AN UMBRELLA. pic.twitter.com/eabagk1BPS— Paul Lee Teeks (@PaulLeeTeeks) January 3, 2022