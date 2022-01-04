https://tr.sputniknews.com/20220104/bidenin-kar-firtinasindaki-goruntuleri-viral-oldu-trump-saclari-islanmasin-diye-otelde-kalmisti-1052392815.html

Biden'ın kar fırtınasındaki görüntüleri viral oldu: 'Trump saçları ıslanmasın diye otelde kalmıştı'

Biden'ın kar fırtınasındaki görüntüleri viral oldu: 'Trump saçları ıslanmasın diye otelde kalmıştı'

ABD'de devam eden kar fırtınası sırasında başkent Washington'a iniş yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T15:30+0300

2022-01-04T15:30+0300

2022-01-04T15:28+0300

dünya

abd

joe biden

kar

kar fırtınası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052392775_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_a0e4d63e6b60a5806980feef09116740.jpg

Hafta sonunu Delaware'deki evinde geçiren Biden'ı Andrews Üssü'nden Beyaz Saray'a getiren başkanlık helikopteri, Marine One'da yere indi.Kendisini yakından takip eden bir Gizli Servis ajanı ile merdivenlerden inen Biden'ın yüzü karla kaplanırken, kendisini almak için bekleyen aracın da alışıldığın aksine zırhlı limuzin değil, karlı sokaklarda ilerleyebilmek adına SUV araçla değiştirildiği görüldü.Biden'ın genellikle yaklaşık 30 dakika süren Beyaz Saray yolculuğu da, kar fırtınası nedeniyle bir saatten fazla sürdü.Görüntüler ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.Joe Biden ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görüntülerini karşılaştıran bir kullanıcı, Biden için "Diğer adamın aksine kar yağışından korkmuyor” dedi.Bir başka kullanıcı ise, "Trump'ın Kasım 2018'de saçlarını ıslatmak istemediği için için 50 mil gitmek yerine Paris'te bir otelde kalmaya karar verdiğini hatırlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.Başka bir kullanıcı ise, Biden'la Trump'ın fırtınada uçağa binerken görüntülerini karşılaştırdı ve Trump'ın 'şemsiyeyi dahi kapatamadığını' söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, joe biden, kar, kar fırtınası