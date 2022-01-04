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Burak Elmas devreye girdi, Ali Koç transferden vazgeçti
Burak Elmas devreye girdi, Ali Koç transferden vazgeçti
Fenerbahçe, Galatasaraylı point guard Melo Trimble'ın Euroleague çıkış maddesini kullanmak istedi 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T15:30+0300
2022-01-04T15:30+0300
spor
burak elmas
fenerbahçe
ali koç
transfer
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Takvim'in haberine göre, transferin gerçekleşmesine az bir zaman kala Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı ve bu transferden vazgeçirdi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın ABD'li oyun kurucusu Melo Trimble'ın 150 bin euroluk EuroLeague çıkış maddesini kullanmaya karar vermişti. Fakat sürpriz bir gelişme yaşandı. Devreye Galatasaray Başkanı Burak Elmas girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ikna etti ve sarı-lacivertliler bu transferden vazgeçti.Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından iki ezeli rakip arasındaki tansiyonun düşmesinin yanında yönetim bazında ciddi bir yakınlaşma da söz konusu.Son sıcak temas basketbol branşında yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaraylı point guard Melo Trimble'ın Euroleague çıkış maddesini kullanmak istedi
https://tr.sputniknews.com/20210825/ali-koc-ve-burak-elmas-yemekte-bir-araya-geldi-1048314100.html
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burak elmas, fenerbahçe, ali koç, transfer

Burak Elmas devreye girdi, Ali Koç transferden vazgeçti

15:30 04.01.2022
© DHABurak Elmas - Ali Koç
Burak Elmas - Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© DHA
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Fenerbahçe, Galatasaraylı point guard Melo Trimble'ın Euroleague çıkış maddesini kullanmak istedi
Takvim'in haberine göre, transferin gerçekleşmesine az bir zaman kala Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı ve bu transferden vazgeçirdi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın ABD'li oyun kurucusu Melo Trimble'ın 150 bin euroluk EuroLeague çıkış maddesini kullanmaya karar vermişti. Fakat sürpriz bir gelişme yaşandı. Devreye Galatasaray Başkanı Burak Elmas girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ikna etti ve sarı-lacivertliler bu transferden vazgeçti.
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından iki ezeli rakip arasındaki tansiyonun düşmesinin yanında yönetim bazında ciddi bir yakınlaşma da söz konusu.
Son sıcak temas basketbol branşında yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaraylı point guard Melo Trimble'ın Euroleague çıkış maddesini kullanmak istedi
Ali Koç - Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
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