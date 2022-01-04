https://tr.sputniknews.com/20220104/burak-elmas-devreye-girdi-ali-koc-transferden-vazgecti-1052392679.html

Burak Elmas devreye girdi, Ali Koç transferden vazgeçti

Burak Elmas devreye girdi, Ali Koç transferden vazgeçti

Fenerbahçe, Galatasaraylı point guard Melo Trimble'ın Euroleague çıkış maddesini kullanmak istedi 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T15:30+0300

2022-01-04T15:30+0300

2022-01-04T15:30+0300

spor

burak elmas

fenerbahçe

ali koç

transfer

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Takvim'in haberine göre, transferin gerçekleşmesine az bir zaman kala Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı ve bu transferden vazgeçirdi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın ABD'li oyun kurucusu Melo Trimble'ın 150 bin euroluk EuroLeague çıkış maddesini kullanmaya karar vermişti. Fakat sürpriz bir gelişme yaşandı. Devreye Galatasaray Başkanı Burak Elmas girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ikna etti ve sarı-lacivertliler bu transferden vazgeçti.Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından iki ezeli rakip arasındaki tansiyonun düşmesinin yanında yönetim bazında ciddi bir yakınlaşma da söz konusu.Son sıcak temas basketbol branşında yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaraylı point guard Melo Trimble'ın Euroleague çıkış maddesini kullanmak istedi

https://tr.sputniknews.com/20210825/ali-koc-ve-burak-elmas-yemekte-bir-araya-geldi-1048314100.html

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burak elmas, fenerbahçe, ali koç, transfer