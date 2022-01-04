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Can çekişirken bulunan yavru köpekler için parazit zehirlenmesi teşhisi
Can çekişirken bulunan yavru köpekler için parazit zehirlenmesi teşhisi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde can çekişirken bulunan 9 yavru köpekten hayatta kalan 5 köpeğin durumu iyiye gidiyor. Veteriner Hekim Şemsettin Taşkaya, "Dışarıdan... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T06:31+0300
2022-01-04T06:31+0300
yaşam
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köpek
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Ankara- Çankırı yolu üzerindeki boş arazide 2 gün önce ağızlarından köpük gelen ve can çekişen 9 yavru köpek, besleme yapmak için bölgeye giden hayvanseverler tarafından bulundu. Zehirlenme şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi. Bölgeye giden ekipler, 4 köpeğin öldüğünü tespit etti. Acı içindeki 5 yavru köpek ise Etimesgut ilçesindeki bir veteriner kliniğine getirildi. Burada yapılan tedavilere hızla cevap veren yavru köpeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.'Parazite bağlı zehirlenme bitti'Yavru köpeklerin tedavilerini yapan Veteriner Hekim Şemsettin Taşkaya, "Geldiklerinde yapılan testler sonucunda parazit toksikasyonu şüphesi ağırdı. Yapılan tedaviye cevap verdiler. Ancak gençlik hastalığı teşhisi konuldu. Karantina bölümünde tedavileri sürüyor. 4 yavru ölü olarak bulundu kalan 5 yavrunun durumu şu an stabil. 2 tanesinin durumu çok iyi. 5 yavrudaki parazite bağlı zehirlenme bitti" dedi.'Dışarıdan zehirleme olduğunu düşünmüyoruz'Köpeklerin hayata tutunma sürecinde uygulanan tedavileri anlatan Şemsettin Taşkaya, biyolojik parazit zehirlenmesinin sokakta büyüyen köpeklerde olabileciğini belirterek, "Parazit toksikasyonuna karşı iç ve dış parazit tedavileri uygulandı. Serum takviyeleri yapıldı. Şimdi gençlik hastalığına karşı tedaviyi sürdürüyoruz. Zehirlenme sebepleri yüzde 99 ihtimalle parazit toksikasyonudur. Dışkılarında da parazit yumurtaları gördük. Anne karnında aşısız olan yavrulara plesenta ve süt yoluyla geçebiliyor. Çünkü bu yavuralar sokakta, zor şartlarda yaşayan hayvanlar. Dışarıdan bir kimyasal zehirleme olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz. Biyolojik olarak parazit kaynaklı zehirlenme olduğunu tespit ettik" diye konuştu.
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Can çekişirken bulunan yavru köpekler için parazit zehirlenmesi teşhisi

06:31 04.01.2022
© DHA / HARUN OZALPCan çekişirken bulunan yavru köpekler
Can çekişirken bulunan yavru köpekler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© DHA / HARUN OZALP
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde can çekişirken bulunan 9 yavru köpekten hayatta kalan 5 köpeğin durumu iyiye gidiyor. Veteriner Hekim Şemsettin Taşkaya, "Dışarıdan bir kimyasal zehirleme olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz. Biyolojik olarak parazit kaynaklı zehirlenme olduğunu tespit ettik" dedi.
Ankara- Çankırı yolu üzerindeki boş arazide 2 gün önce ağızlarından köpük gelen ve can çekişen 9 yavru köpek, besleme yapmak için bölgeye giden hayvanseverler tarafından bulundu. Zehirlenme şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi. Bölgeye giden ekipler, 4 köpeğin öldüğünü tespit etti. Acı içindeki 5 yavru köpek ise Etimesgut ilçesindeki bir veteriner kliniğine getirildi. Burada yapılan tedavilere hızla cevap veren yavru köpeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Parazite bağlı zehirlenme bitti'

Yavru köpeklerin tedavilerini yapan Veteriner Hekim Şemsettin Taşkaya, "Geldiklerinde yapılan testler sonucunda parazit toksikasyonu şüphesi ağırdı. Yapılan tedaviye cevap verdiler. Ancak gençlik hastalığı teşhisi konuldu. Karantina bölümünde tedavileri sürüyor. 4 yavru ölü olarak bulundu kalan 5 yavrunun durumu şu an stabil. 2 tanesinin durumu çok iyi. 5 yavrudaki parazite bağlı zehirlenme bitti" dedi.

'Dışarıdan zehirleme olduğunu düşünmüyoruz'

Köpeklerin hayata tutunma sürecinde uygulanan tedavileri anlatan Şemsettin Taşkaya, biyolojik parazit zehirlenmesinin sokakta büyüyen köpeklerde olabileciğini belirterek, "Parazit toksikasyonuna karşı iç ve dış parazit tedavileri uygulandı. Serum takviyeleri yapıldı. Şimdi gençlik hastalığına karşı tedaviyi sürdürüyoruz. Zehirlenme sebepleri yüzde 99 ihtimalle parazit toksikasyonudur. Dışkılarında da parazit yumurtaları gördük. Anne karnında aşısız olan yavrulara plesenta ve süt yoluyla geçebiliyor. Çünkü bu yavuralar sokakta, zor şartlarda yaşayan hayvanlar. Dışarıdan bir kimyasal zehirleme olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz. Biyolojik olarak parazit kaynaklı zehirlenme olduğunu tespit ettik" diye konuştu.
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