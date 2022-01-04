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https://tr.sputniknews.com/20220104/cem-yilmazdan-diamond-elite-platinum-plus-elestirilerine-gonderme-1052387287.html
Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerine gönderme
Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerine gönderme
Komedyen Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı Netflix’te yayınlanan 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisine gelen tepkilere yanıt verdi. Yılmaz eleştirileri... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T13:11+0300
2022-01-04T13:11+0300
2022-01-04T13:14+0300
yaşam
cem yılmaz
gösteri
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Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli gösterisinin video kaydı, 31 Aralık 2021’de Netflix’te yayına girdi. Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netflix'in ‘Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım’ listesinin gösterisini paylaştı. Komedyen, şunları yazdı:“Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş.”
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cem yılmaz, gösteri
Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerine gönderme 13:11 04.01.2022 (güncellendi: 13:14 04.01.2022)
Komedyen Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı Netflix’te yayınlanan 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisine gelen tepkilere yanıt verdi. Yılmaz eleştirileri tiye alarak "Cem Bitmiş" dedi.
Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli gösterisinin video kaydı, 31 Aralık 2021’de Netflix’te yayına girdi.
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netflix'in
‘Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım’ listesinin gösterisini paylaştı. Komedyen, şunları yazdı: “Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş.”