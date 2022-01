https://tr.sputniknews.com/20220104/cem-yilmazdan-diamond-elite-platinum-plus-elestirilerine-gonderme-1052387287.html

Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerine gönderme

Komedyen Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı Netflix’te yayınlanan 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisine gelen tepkilere yanıt verdi. Yılmaz eleştirileri... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli gösterisinin video kaydı, 31 Aralık 2021’de Netflix’te yayına girdi. Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netflix'in ‘Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım’ listesinin gösterisini paylaştı. Komedyen, şunları yazdı:“Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş.”

