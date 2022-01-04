https://tr.sputniknews.com/20220104/chpli-basarir-demiroren-grubu-ve-5-sirket-20-aralik-gunu-cok-yuksek-yuklu-miktarda-dolar-bozdurdu-1052400781.html

CHP'li Başarır: Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu

CHP'li Başarır: Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T19:22+0300

2022-01-04T19:22+0300

2022-01-04T19:22+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

dolar

halk tv

ali mahir başarır

yıldırım demirören

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kur korumalı mevduat" modelini açıkladığı gün ve sonrasında döviz kurunda yaşanan düşüşle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de konuk olduğu programda, Demirören grubu ve iktidara yakınlığıyla bilinen 5 şirketin 20-21 Aralık tarihleri arasında 18 TL’den yüksek miktarda dolar satıp, sonra 10.30 TL'den alım yaptığını kesin olarak bildiklerini söyledi.Demirören Grubu ve 5 şirketin döviz bozdurduğuna ilişkin kesin bilgi elde ettiğini söyleyen Başarır şu ifadeleri kullandı:Demirören Grubu'nun döviz bozdurarak yaklaşık 6 milyar dolar kar elde ettiğini belirten Başarır "Beş tane şirket, Yıldırım Demirören, 19-20 Aralık'ta dövizini 18 liradan satmıştır. 10,30'a düştüğünde de bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur" dedi.Başarır sözlerini şöyle noktalandırdı:

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recep tayyip erdoğan, chp, dolar, halk tv, ali mahir başarır, yıldırım demirören