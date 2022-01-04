https://tr.sputniknews.com/20220104/cinde-yeni-egitim-kanunu-yururluge-girdi-ebeveynler-artik-yasaya-gore-cocuk-yetistirecek-1052380640.html

Çin'de yeni eğitim kanunu yürürlüğe girdi: Ebeveynler artık yasaya göre çocuk yetiştirecek

Çin'de yeni eğitim kanunu yürürlüğe girdi: Ebeveynler artık yasaya göre çocuk yetiştirecek

Çin'de çıkarılan yeni yasaya göre, ebeveynlerin çocuklarını bundan böyle 'mevzuata uygun' olarak eğitmeleri teşvik ediliyor. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T10:28+0300

2022-01-04T10:28+0300

2022-01-04T10:26+0300

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Çin'de uygulamaya konan yeni yasaya göre, ebeveynler bundan böyle çocuklarını mevzuata göre yetiştirmek zorunda.Altı bölüm ve 55 maddeden oluşan 'Aile Eğitimini Teşvik Kanunu', aile sorumluluğu, devlet desteği, sosyal işbirliği ve yasal sorumluluk açısından ebeveynlerin ve toplumun aile eğitimindeki sorumluluklarını düzenliyor.Yasayla ilgili açıklamalarda bulunan Şanghay Sosyal Bilimler Akademisi araştırmacısı Yang Şiong, yeni yasanın ebeveynlerin çocuk eğitimindeki sorumluluklarını belirten ilk yasa olduğunu söyledi.Yeni çıkarılan yasanın amacının, 'ebeveynlere mevzuat yoluyla nasıl sorumlu bir ebeveyn olunacağını öğretmek' olduğu belirtildi.Yasanın mevzuat danışmanı olan, Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi'nde çocuk işleri yönetimi ve yasal araştırma üssü müdür yardımcısı Yuan Ningning ise, Çin Merkezi Televizyonu'na yaptığı açıklamada, yasayla birlikte ebeveynlik konusunda sorunlarla karşılaşan vatandaşlara 'kamu sistemleri aracılığıyla yardım sağlanacağını' söyledi.Yeni düzenlemeye göre ayrıca, ebeveynlerin aile eğitimine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi reddettikleri durumlarda mali cezalar ve gözaltı gibi ceza önlemlerinin yerini 'eleştiri ve eğitim' gibi önlemler alacak.Yasayla birlikte, çeşitli eleştiri ve endişeler de gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yasayla birlikte ebeveynlerin okul veya öğretmenler yerine çocukların performansından 'asıl sorumlu tutulacak kişiler' haline geleceği konusunda endişeli.Çin'de eğitim yasasıyla birlikte, daha önce yürürlüğe giren 'Zorunlu Eğitim Yasası' ve 'Küçüklerin Korunmasına Dair Kanun' gibi yasal düzenlemeler bulunuyor.

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çin, eğitim, ebeveyn, yasa, kanun