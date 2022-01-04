https://tr.sputniknews.com/20220104/cinin-yapay-gunesi-yeni-bir-rekor-kirdi-gunesten-bes-kat-buyuk-bir-sicaklik-oranina-ulasti-1052396432.html

Çin'in 'yapay güneşi' yeni bir rekor kırdı: Güneş'ten beş kat büyük bir sıcaklık oranına ulaştı

Çin'in 'yapay güneşi' yeni bir rekor kırdı: Güneş'ten beş kat büyük bir sıcaklık oranına ulaştı

Çin'in 'yapay güneşi', yapılan son deneylerde Güneş'ten 5 kat daha büyük bir sıcaklık oranına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Yapay Güneş, 70 milyon derecelik... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T16:59+0300

2022-01-04T16:59+0300

2022-01-04T16:58+0300

dünya

nükleer enerji

güneş

deney

dünya

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'Yapay Güneş' olarak bilinen Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak (EAST), Çin'deki denemeler sırasında 70 milyon derece sıcaklığa ulaştı ve onu 17 dakikadan fazla bir süre muhafaza etmeyi başardı. Program, yıldızlarda meydana gelen doğal reaksiyonları taklit etmeyi amaçlıyor. Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Perşembe günü yapılan deneyin sonuçları, Çin Bilimler Akademisi (ASIPP) Plazma Fiziği Enstitüsü araştırmacısı Gong Xianzu tarafından açıklandı. Gong, "Son operasyon, bir füzyon reaktörünün çalıştırılmasına yönelik sağlam bir bilimsel ve deneysel temel oluşturuyor" dedi. Hefei Fiziksel Bilimler Enstitüsü Plazma Fiziği Enstitüsü müdür yardımcısı Song Yuntao da, 2040 yılına kadar enerji üretmeyi umduğunu söyledi. Yuntao, “Bundan beş yıl sonra, 10 yıl daha inşa edilmesi gereken bir füzyon reaktörü inşa etmeye başlayacağız. Bu yapıldıktan sonra, jeneratörü de inşa edeceğiz ve 2040 civarında elektrik üretmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.Projenin iki ana zorluğu, sıcaklığı 100 milyon derecenin üzerinde tutmak ve uzun süre istikrarlı bir seviyede çalışmasını sağlamak.EAST projesi, Güneş'in ve diğer yıldızların içinde meydana gelen reaksiyonları taklit ederek neredeyse sınırsız temiz enerji sağlayabilecek bir teknoloji geliştirmeyi amaçlıyor. Deneyler, Çin'in doğusunda bulunan Anhui Eyaletinin başkenti Hefei'de devam ediyor.Konvansiyonel nükleer enerjide kullanılan füzyonun aksine, bu programla geride hiçbir tehlikeli atık bırakmaması planlanıyor.

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nükleer enerji, güneş, deney, dünya