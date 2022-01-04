https://tr.sputniknews.com/20220104/david-bowienin-tum-albumleri-warner-chappell-musice-satildi-1052394194.html
David Bowie'nin tüm albümleri Warner Chappell Music'e satıldı
David Bowie'nin tüm albümleri Warner Chappell Music'e satıldı
Warner Chappell Music, İngiliz rock yıldızı David Bowie'nin müzik yayın haklarını satın aldı. 250 milyon dolar olarak tahmin edilen anlaşma, şarkıcının tüm... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T15:38+0300
2022-01-04T15:38+0300
2022-01-04T15:45+0300
david bowie
yaşam
albüm
satış
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2016'da kanserden yaşamını yitiren David Bowie'nin tüm şarkılarının yayın hakları Warner Music Group’un müzik yayıncılığı kolu Warner Chappell Music'e (WCM) satıldı.Anlaşmanın şartları açıklanmadı, ancak anlaşmaya hâkim olan bir kişi Wall Street Journal’a, albümlerin yaklaşık 250 milyon dolara satıldığını tahmin ettiğini belirtti. Anlaşma Bowie’nin Space Oddity, Changes, Life on Mars?, Starman ve Rebel Rebel gibi 26 stüdyo albümünden yüzlerce şarkı ile beraber ölümünden sonra yayınlanan Toy albümünü de içeriyor. 'Memnunuz'Sözcü'nün aktardığına göre, David Bowie Estate’in avukatı Allen Grubman, “David Bowie’nin müziğinin artık Warner Chappell Music Publishing’in yetenekli ellerinde olacağından gerçekten memnunuz” dedi.26 albüm ve yüzlerce şarkı için 250 milyon dolarBowie’nin 1972 tarihli The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars gibi albümleri, canlı performanslarıyla birlikte onu sadece müziğin değil sanat ve modanın da simgesi haline getirdi.WCM Eş Başkanı ve CEO’su Guy Moot yaptığı yazılı açıklamada, “Bunlar sadece olağanüstü şarkılar değil, modern müziğin gidişatını sonsuza dek değiştiren kilometre taşları” dedi.WCM ve Bowie arasındaki anlaşmaya benzer anlaşmalar son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Madonna ve Warner Music Group geçen yaz, kayıtlı müzik kataloğunun tamamını kapsayan bir anlaşmada bir araya geleceklerini ve önümüzdeki birkaç yıl içinde sanatçının küratörlüğünde yeniden yayınlanan albümleri ve yeni deluxe sürümleri içereceklerini söyledi.Bob Dylan 2020’de tüm yayın kataloğunu Universal Music Publishing Group’a sattı. Aynı yıl, Stevie Nicks, yayın kataloğundaki çoğunluk hissesini, yüzde 80 hisse satın alan müzik yayıncısı Primary Wave’e satmak için bir anlaşma yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20190313/david-bowie-starman-demo-acik-artirma-1038180835.html
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David Bowie'nin tüm albümleri Warner Chappell Music'e satıldı
15:38 04.01.2022 (güncellendi: 15:45 04.01.2022)
Warner Chappell Music, İngiliz rock yıldızı David Bowie'nin müzik yayın haklarını satın aldı. 250 milyon dolar olarak tahmin edilen anlaşma, şarkıcının tüm stüdyo albümlerini içeriyor.
2016'da kanserden yaşamını yitiren David Bowie'nin tüm şarkılarının yayın hakları Warner Music Group’un müzik yayıncılığı kolu Warner Chappell Music'e (WCM) satıldı.
Anlaşmanın şartları açıklanmadı, ancak anlaşmaya hâkim olan bir kişi Wall Street Journal’a, albümlerin yaklaşık 250 milyon dolara satıldığını tahmin ettiğini belirtti.
Anlaşma Bowie’nin Space Oddity, Changes, Life on Mars?, Starman ve Rebel Rebel gibi 26 stüdyo albümünden yüzlerce şarkı ile beraber ölümünden sonra yayınlanan Toy albümünü de içeriyor.
'Memnunuz'
Sözcü'nün aktardığına göre, David Bowie Estate’in avukatı Allen Grubman, “David Bowie’nin müziğinin artık Warner Chappell Music Publishing’in yetenekli ellerinde olacağından gerçekten memnunuz” dedi.
26 albüm ve yüzlerce şarkı için 250 milyon dolar
Bowie’nin 1972 tarihli The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars gibi albümleri, canlı performanslarıyla birlikte onu sadece müziğin değil sanat ve modanın da simgesi haline getirdi.
WCM Eş Başkanı ve CEO’su Guy Moot yaptığı yazılı açıklamada, “Bunlar sadece olağanüstü şarkılar değil, modern müziğin gidişatını sonsuza dek değiştiren kilometre taşları” dedi.
WCM ve Bowie arasındaki anlaşmaya benzer anlaşmalar son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Madonna ve Warner Music Group geçen yaz, kayıtlı müzik kataloğunun tamamını kapsayan bir anlaşmada bir araya geleceklerini ve önümüzdeki birkaç yıl içinde sanatçının küratörlüğünde yeniden yayınlanan albümleri ve yeni deluxe sürümleri içereceklerini söyledi.
Bob Dylan 2020’de tüm yayın kataloğunu Universal Music Publishing Group’a sattı. Aynı yıl, Stevie Nicks, yayın kataloğundaki çoğunluk hissesini, yüzde 80 hisse satın alan müzik yayıncısı Primary Wave’e satmak için bir anlaşma yaptı.