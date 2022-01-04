https://tr.sputniknews.com/20220104/demirtas-twitterdan-fox-tvye-baglandi-zulum-var-ama-umut-da-var-1052387139.html

Demirtaş, Twitter'dan Fox TV'ye 'bağlandı': Zulüm var ama umut da var

Demirtaş, Twitter'dan Fox TV'ye 'bağlandı': Zulüm var ama umut da var

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ”Halkın olup biteni anlamadığını zannedip halkı küçümseyenler siyaset sahnesinden silinip gidecekler”... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T13:05+0300

2022-01-04T13:05+0300

2022-01-04T13:05+0300

politika

hdp

selahattin demirtaş

fox tv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103331/58/1033315888_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_84bc5380d4f6684142b9e0ebf25297a4.jpg

Demirtaş Twitter hesabından Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programı sunucusu İsmail Küçükkaya’yı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Günaydın değerli İsmail Küçükkaya. Fox ailesine ve tüm izleyicilere selamlar. Halkın olup biteni anlamadığını zannedip halkı küçümseyenler siyaset sahnesinden silinip gidecekler. Hele ki bir halk, aydınlık yarınları için el ele vermeyi başarmışsa o halkı kimse durduramaz. Zam var, zulüm var ama umut da var, çözüm de var. Hemen seçim derhal seçim” dedi.Demirtaş’ın bu mesajı Fox TV’deki programda da okundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hdp, selahattin demirtaş, fox tv