https://tr.sputniknews.com/20220104/digiturk-hakkindaki-rekabet-sorusturmasinda-sozlu-savunma-toplantisi-yapildi-1052396946.html

Digitürk hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Digitürk hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (Digitürk) ve 48 bayisi hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T17:10+0300

2022-01-04T17:10+0300

2022-01-04T17:11+0300

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Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.Küle, soruşturmanın, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ ve 48 bayisi hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6'ncı maddelerini ihlal ettikleri iddiasına yönelik açıldığını anımsattı. Söz konusu şirketin savunmalarının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenilmesi talebinin kabul edildiğini belirten Küle "Gizlilik içeren bölümler savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek olup, bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir." dedi.Küle, ardından sözü, soruşturma heyetine verdi.Soruşturma heyeti temsilcisi, söz konusu şirketin 2018-2019 sezonunda Türkiye Süper Ligi ve Birinci Lig müsabakalarının ödemeli televizyon yayıncılığı pazarında hakim durumda bulunduğunu söyledi. Temsilci, söz konusu teşebbüsün adı geçen sezonda geçerli 48 bayisiyle imzaladığı tek tip sözleşmelerin pasif satış yasağı içeriyor olması nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal ettiğini kaydetti. 48 bayinin her birinin de 2018-2019 sezonunda kendi ilgili coğrafi pazarlarında hakim durumda bulundukları, aralarında bir anlaşma yahut uyumlu eylem bulunmadığı ifade eden temsilci, buna karşın Krea İçerik tarafından tasarlanan yeniden satış sistemi çerçevesinde birbirlerinin bölgelerine pasif satış yapmadıkları ve marka içi rekabetin bu şekilde ortadan kalktığını ifade etti.Soruşturma heyeti temsilcisi şöyle devam etti:Şirket avukatı da Digitürk'ün bayilerine pasif satışı yasaklamadığını, satış yasağının olduğu kabul edilse dahi bireysel muafiyet şartlarını karşıladığını savundu.

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digitürk, rekabet, toplantı, haberler, türkiye