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https://tr.sputniknews.com/20220104/disisleri-bakanligindan-yunanistana-tepki-gercek-disi-algi-yaratmaya-calismalarini-reddediyoruz-1052407566.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Gerçek dışı algı yaratmaya çalışmalarını reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Gerçek dışı algı yaratmaya çalışmalarını reddediyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamasına ilişkin değerlendirmesinde, "Yunanistan’ın ülkemizin hak... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T23:41+0300
2022-01-05T00:02+0300
dünya
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yunanistan
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Atina'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud ile gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Dendias, Yunanistan'a yönelik söylemin görülmedik bir seviyeye ulaştığını iddia ederek, Türkiye'ye atıfla, 'komşu ülkenin gerçeği ve Deniz Hukuku da dahil olmak üzere Uluslararası Hukuk anlayışını saptırma niyetinde' olduğunu öne sürmesi üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, açıklama yaptı.Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre Bilgiç şu ifadeleri kullandı: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.Dendias’ın bu hezeyanları, Yunanistan’ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez.Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege’de hem de Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir.Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.Yunanistan’ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz.
https://tr.sputniknews.com/20220104/yunan-disisleri-bakani-dendias-turkiye-en-buyuk-filosu-ile-adalarimiz-boyunca-dizildi-1052408106.html
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Gerçek dışı algı yaratmaya çalışmalarını reddediyoruz

23:41 04.01.2022 (güncellendi: 00:02 05.01.2022)
© AATürkiye Yunanistan bayrakları
Türkiye Yunanistan bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamasına ilişkin değerlendirmesinde, "Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
Atina'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud ile gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Dendias, Yunanistan'a yönelik söylemin görülmedik bir seviyeye ulaştığını iddia ederek, Türkiye'ye atıfla, 'komşu ülkenin gerçeği ve Deniz Hukuku da dahil olmak üzere Uluslararası Hukuk anlayışını saptırma niyetinde' olduğunu öne sürmesi üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre Bilgiç şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.
Dendias’ın bu hezeyanları, Yunanistan’ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez.
Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege’de hem de Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir.
Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.
Yunanistan’ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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