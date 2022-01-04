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https://tr.sputniknews.com/20220104/doktorundan-aciklama-pitbull-saldirisinda-agir-yaralanan-asiye-bir-yil-sonra-eski-gunlerine-donecek-1052380395.html
Doktorundan açıklama: Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye bir yıl sonra eski günlerine dönecek
Doktorundan açıklama: Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye bir yıl sonra eski günlerine dönecek
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Pitbull saldırısında yaralanınca doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye’nin yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T10:10+0300
2022-01-04T10:10+0300
türkiye
pitbull
asiye ateş
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Gaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonrasında ağır yaralanan ve tedavisi Antalya'da süren 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumu iyiye gidiyor. Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, doku nakli yapılan Asiye'nin 1 yıl sürecek tedavinin ardından yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi. Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince ameliyat edilmişti.Prof. Dr. Özkan, "Genel durumu, neşesi gayet iyi. Yüz sinirleriyle ilgili Ömer Özkan hocamızın başkanlığında bir plan yapacağız. Nakledilen dokularla ilgili süreç riskliydi. Mikrocerrahi yöntemiyle yaptığımız için damarla ilgili sıkıntılar yaşanma ihtimali vardı. Çok şükür onlar da olmadı. Naklettiğimiz dokular da gayet iyi" dedi. Asiye'nin yüzünde ödem bulunduğunu belirten Özkan, şu bilgileri verdi: "Yüz felci var gibi bir durum mevcut. Dudağında bir asimetrisi var. Tek güzel olan şey, gözüne giden sinirler bu durumdan etkilenmemiş gibi duruyor. Yüz felciyle ilgili birkaç gün içinde bir ameliyat planlanıyor. Birkaç alternatif yöntem var. Bir tanesini deneyeceğiz."'Hamburger istedi'Asiye'nin saçıyla ilgili de bazı ameliyatlar yapılacağını belirten Özkan, "Konulan balon şişirilerek saçlı derisi onarılacak. Bir yılın sonunda herhangi bir sıkıntı olmazsa istediğimiz şekle kavuşacak, eski günlerine dönecek. Yüzünde bazı izleri kalacak ama eski haline büyük oranda dönmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Ailesi ve doktorlarından istediği hamburgeri yiyince çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.
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pitbull, asiye ateş

Doktorundan açıklama: Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye bir yıl sonra eski günlerine dönecek

10:10 04.01.2022
© İHA / ERTUĞRUL GÜNGaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir” ifadelerine yer verildi.
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir” ifadelerine yer verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© İHA / ERTUĞRUL GÜN
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Prof. Dr. Özlenen Özkan, Pitbull saldırısında yaralanınca doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye’nin yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi
Gaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonrasında ağır yaralanan ve tedavisi Antalya'da süren 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumu iyiye gidiyor. Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, doku nakli yapılan Asiye'nin 1 yıl sürecek tedavinin ardından yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi. Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince ameliyat edilmişti.
Prof. Dr. Özkan, "Genel durumu, neşesi gayet iyi. Yüz sinirleriyle ilgili Ömer Özkan hocamızın başkanlığında bir plan yapacağız. Nakledilen dokularla ilgili süreç riskliydi. Mikrocerrahi yöntemiyle yaptığımız için damarla ilgili sıkıntılar yaşanma ihtimali vardı. Çok şükür onlar da olmadı. Naklettiğimiz dokular da gayet iyi" dedi.
Asiye'nin yüzünde ödem bulunduğunu belirten Özkan, şu bilgileri verdi: "Yüz felci var gibi bir durum mevcut. Dudağında bir asimetrisi var. Tek güzel olan şey, gözüne giden sinirler bu durumdan etkilenmemiş gibi duruyor. Yüz felciyle ilgili birkaç gün içinde bir ameliyat planlanıyor. Birkaç alternatif yöntem var. Bir tanesini deneyeceğiz."

'Hamburger istedi'

Asiye'nin saçıyla ilgili de bazı ameliyatlar yapılacağını belirten Özkan, "Konulan balon şişirilerek saçlı derisi onarılacak. Bir yılın sonunda herhangi bir sıkıntı olmazsa istediğimiz şekle kavuşacak, eski günlerine dönecek. Yüzünde bazı izleri kalacak ama eski haline büyük oranda dönmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Ailesi ve doktorlarından istediği hamburgeri yiyince çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.
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