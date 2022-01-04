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https://tr.sputniknews.com/20220104/dukkanina-kilit-vuran-tekel-bayii-sahibi-firmalar-zam-listesi-gondermiyor-sermayemiz-eriyor-1052401486.html
Dükkanına kilit vuran tekel bayii sahibi: Firmalar zam listesi göndermiyor
Dükkanına kilit vuran tekel bayii sahibi: Firmalar zam listesi göndermiyor
Son zamlardan sonra firmaların yeni fiyat listesi göndermediğini belirten TEKEL bayileri dükkanlarını kapatmaya başladı. Zamlardan sonra dükkanını kapatan Ali... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T19:46+0300
2022-01-04T19:54+0300
türkiye
içki
zam
sermaye
özel tüketim vergisi (ötv)
türkiye tekel bayileri platformu
tekel
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Türkiye TEKEL Bayileri Derneği, alkole gelen son zamlar nedeniyle piyasada belirsiz bir ortam oluştuğu ve yaklaşık bir aydır ürün tedarik edemedikleri gerekçesiyle dükkanları geçici olarak kapatma kararı aldı. Bu kapsamda dükkanına kilit vuran bayii Ali Rıza Çelik, "Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor" dedi.Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak yüzde 47.38 oranında yükseldi. Bunun üzerine Türkiye Tekel Bayileri Derneği, firmalardan zamlı liste gelmediğini ve yaklaşık bir aydır ürün tedarik edemediklerini belirterek, piyasalardaki ortam belirginleşene kadar dükkanları kapatma kararı aldı.İstanbul Kadıköy'de TEKEL bayiliği yapan Ali Rıza Çelik de, "Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor" diyerek dükkanının kapısına kilit vurdu.ANKA'ya konuşan Çelik, son zamlardan sonra ürün tedarikinde ciddi zorluklar yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:"Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Halka kendimizi anlatamıyoruz. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor. Sattığımız ürünün yerine yeni ürün alamıyoruz, bu son zamlardan sonra. Ürün tedariki durdu. Yaklaşık bir aydır TEKEL bayiileri olarak ürün tedarik etmekte ciddi zorluk yaşıyorduk. Son çare olarak piyasadaki belirsiz ortamın belirginleşmesini bekliyoruz. Bundan kaynaklı Türkiye TEKEL Bayileri Derneği olarak dükkanlarımızı kapatma kararı aldık."
https://tr.sputniknews.com/20220103/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybas-turkiye-geneli-dukkanlari-kapatiyoruz-1052366739.html
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içki, zam, sermaye, özel tüketim vergisi (ötv), türkiye tekel bayileri platformu, tekel

Dükkanına kilit vuran tekel bayii sahibi: Firmalar zam listesi göndermiyor

19:46 04.01.2022 (güncellendi: 19:54 04.01.2022)
© ANKADükkanına kilit vuran tekel bayii
Dükkanına kilit vuran tekel bayii - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© ANKA
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Son zamlardan sonra firmaların yeni fiyat listesi göndermediğini belirten TEKEL bayileri dükkanlarını kapatmaya başladı. Zamlardan sonra dükkanını kapatan Ali Rıza Çelik, "Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor" dedi.
Türkiye TEKEL Bayileri Derneği, alkole gelen son zamlar nedeniyle piyasada belirsiz bir ortam oluştuğu ve yaklaşık bir aydır ürün tedarik edemedikleri gerekçesiyle dükkanları geçici olarak kapatma kararı aldı. Bu kapsamda dükkanına kilit vuran bayii Ali Rıza Çelik, "Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor" dedi.

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak yüzde 47.38 oranında yükseldi. Bunun üzerine Türkiye Tekel Bayileri Derneği, firmalardan zamlı liste gelmediğini ve yaklaşık bir aydır ürün tedarik edemediklerini belirterek, piyasalardaki ortam belirginleşene kadar dükkanları kapatma kararı aldı.
İstanbul Kadıköy'de TEKEL bayiliği yapan Ali Rıza Çelik de, "Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor" diyerek dükkanının kapısına kilit vurdu.

Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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ANKA'ya konuşan Çelik, son zamlardan sonra ürün tedarikinde ciddi zorluklar yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Halka kendimizi anlatamıyoruz. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor. Sattığımız ürünün yerine yeni ürün alamıyoruz, bu son zamlardan sonra. Ürün tedariki durdu. Yaklaşık bir aydır TEKEL bayiileri olarak ürün tedarik etmekte ciddi zorluk yaşıyorduk. Son çare olarak piyasadaki belirsiz ortamın belirginleşmesini bekliyoruz. Bundan kaynaklı Türkiye TEKEL Bayileri Derneği olarak dükkanlarımızı kapatma kararı aldık."
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