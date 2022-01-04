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Elektrikli otomobillerin şarjına yüzde 130'a kadar zam geldi
Elektrikli otomobillerin şarjına yüzde 130'a kadar zam geldi
Elektrikli otomobillerin şarj etme maliyetine yüzde 109’dan yüzde 130'a kadar zam yapıldı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T22:27+0300
2022-01-04T22:27+0300
türkiye
zam
tesla
şarj
ötv
elektrikli otomobil
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Dünya genelinde çevreye duyarlılık, konforlu sürüş ve düşük yakıt maliyeti gibi sebeplerden tercih edilen elektrikli araçlar, Türkiye’de yüksek fiyatları ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle çok fazla tercih edilemezken, bu araçları kullananlar için yeni bir maliyet kalemi daha geldi. Sözcü'den Serkan Üstün'ün haberine göre, otomobillerin bataryalarını şarj istasyonlarında doldurmanın maliyeti yüzde 120'den fazla arttı.Yılbaşı gecesi zam31 Aralık gecesi elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere zam yapılması elektrikli araç sahiplerinin şarj maliyetlerini büyük oranda artırdı.Yeni zamlarla elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil yüzde 52 ila yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Bu artışla birlikte elektrikli şarj istasyonu işleten kuruluşlar da tarifelerine zam yaptı.Yeni tarifelere göre elektrikli araçlarını şarj etmek isteyenlerin maliyeti güç ve şarj tipine göre yüzde 109’dan yüzde 130’a kadar arttı.Haberde yaygın bir elektrikli şarj hizmeti veren kuruluşun fiyat tarifelerinden yapılan derlemeye göre, AC Tip 2 soketler için 7.4 kW’a kadar olan şarj hizmeti dakika başı 25 kuruştan 55 kuruşa çıkarken 50 kW’a kadar olan DC CCS ve CHAdeMO soketler için şarj maliyeti dakika başı 1.7TL’den 3.9 TL’ye çıktı.Tesla model 3 gibi elektrikli araç camiasında yaygın olarak bilinen modellerde şarj maliyeti ise ortalama yüzde 127 artış gösterdi.Bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmek isteyen sürücülerin şarj maliyeti ise daha da arttı.Buna göre Bir Tesla Model 3’ü en ucuz şekilde yüzde 80’e kadar şarj etmek için eskiden 72 TL gerekirken şuanda sürücülerin 30 dakikalık şarj hizmeti için 177 TL ödenmesi gerekecek. Bir Hyndai Kona’nın ise yüzde 80’lik şarj maliyeti 114 TL’den 260 TL’ye çıktı. Bir Porche Taycan’ı şarj etmek isteyen bir sürücünün maliyeti ise 122.5 TL’den 276.5 TL’ye çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/koc-elektrikli-araclara-batarya-uretimi-icin-fabrika-kuruyor-1050588528.html
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zam, tesla, şarj, ötv, elektrikli otomobil

Elektrikli otomobillerin şarjına yüzde 130'a kadar zam geldi

22:27 04.01.2022
© AAElektrikli araç
Elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Elektrikli otomobillerin şarj etme maliyetine yüzde 109’dan yüzde 130'a kadar zam yapıldı.
Dünya genelinde çevreye duyarlılık, konforlu sürüş ve düşük yakıt maliyeti gibi sebeplerden tercih edilen elektrikli araçlar, Türkiye’de yüksek fiyatları ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle çok fazla tercih edilemezken, bu araçları kullananlar için yeni bir maliyet kalemi daha geldi.

Sözcü'den Serkan Üstün'ün haberine göre, otomobillerin bataryalarını şarj istasyonlarında doldurmanın maliyeti yüzde 120'den fazla arttı.
elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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8 Kasım 2021, 15:02

Yılbaşı gecesi zam

31 Aralık gecesi elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere zam yapılması elektrikli araç sahiplerinin şarj maliyetlerini büyük oranda artırdı.
Yeni zamlarla elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil yüzde 52 ila yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Bu artışla birlikte elektrikli şarj istasyonu işleten kuruluşlar da tarifelerine zam yaptı.
Yeni tarifelere göre elektrikli araçlarını şarj etmek isteyenlerin maliyeti güç ve şarj tipine göre yüzde 109’dan yüzde 130’a kadar arttı.

Haberde yaygın bir elektrikli şarj hizmeti veren kuruluşun fiyat tarifelerinden yapılan derlemeye göre, AC Tip 2 soketler için 7.4 kW’a kadar olan şarj hizmeti dakika başı 25 kuruştan 55 kuruşa çıkarken 50 kW’a kadar olan DC CCS ve CHAdeMO soketler için şarj maliyeti dakika başı 1.7TL’den 3.9 TL’ye çıktı.
Tesla model 3 gibi elektrikli araç camiasında yaygın olarak bilinen modellerde şarj maliyeti ise ortalama yüzde 127 artış gösterdi.

Bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmek isteyen sürücülerin şarj maliyeti ise daha da arttı.

Buna göre Bir Tesla Model 3’ü en ucuz şekilde yüzde 80’e kadar şarj etmek için eskiden 72 TL gerekirken şuanda sürücülerin 30 dakikalık şarj hizmeti için 177 TL ödenmesi gerekecek. Bir Hyndai Kona’nın ise yüzde 80’lik şarj maliyeti 114 TL’den 260 TL’ye çıktı. Bir Porche Taycan’ı şarj etmek isteyen bir sürücünün maliyeti ise 122.5 TL’den 276.5 TL’ye çıktı.
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