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New York'ta 'Emily in Paris' dizisinin afişine saldırı
New York'ta 'Emily in Paris' dizisinin afişine saldırı
'Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins, New York'ta bir caddede tahrip edilen dizi afişini Instagram hesabından paylaşarak "Yeni görünümümü sevdiğimi... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T14:42+0300
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Netflix dizisi 'Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins ve eşi Charlie McDowell, ABD New York'ta dizinin afişine zarar verilmiş olduğunu gördü.Collins, yüzünün çizildiği ve belirli kısımların da tahrip edildiği görseli Instagram hesabından paylaştı.Yaptığı paylaşımda Collins, "Yeni görünümümü sevdiğimi söyleyemem. Ama çabayı takdir ettim..." ifadelerini kullandı.Collins'in paylaşımına bir takipçisi, " Böyle bir şeyi neden yaparlar ki? Kıskançlık yani bu. Buna gerek yok" sözleriyle karşılık verdi.Diziye Ukrayna ve Fransa'dan tepkiŞirketi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te görevlendirilen ABD'li Emily adındaki bir genç kadının başından geçenlerin anlatıldığı 'Emily in Paris' dizisi, ilk sezonunda Fransızları kötü gösterdiği gerekçesiyle memnuniyetsizlik yaratırken ayrıca Ukrayna'yı 'karşısına almıştı'.Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, oyuncu Lily Collins'in hayat verdiği Emily ile dil kursunda arkadaş olan Ukraynalı Petra karakteriyle ilgili şikayetlerini dile getirmişti.Ukraynalıların bu şekilde basmakalıplara sokulmasını eleştiren Ukraynalı Bakan, Telegram hesabından yaptığı yorumda bu karakterin bu şekilde karikatürize edilmesini 'kabul edilemez ve aşağılayıcı' bulmuş, "Yurt dışında Ukraynalılar böyle mi görülüyor?" diye sormuştu.
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abd, new york, netflix, billboard, dizi, reklam, netflix türkiye, tepki, afiş, emily in paris

New York'ta 'Emily in Paris' dizisinin afişine saldırı

14:42 04.01.2022 (güncellendi: 14:52 04.01.2022)
© Fotoğraf : Instagram / Lily CollinsLily Collins, New York'ta tahrip edilen 'Emily in Paris' afişine tepki gösterdi
Lily Collins, New York'ta tahrip edilen 'Emily in Paris' afişine tepki gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Fotoğraf : Instagram / Lily Collins
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'Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins, New York'ta bir caddede tahrip edilen dizi afişini Instagram hesabından paylaşarak "Yeni görünümümü sevdiğimi söyleyemem. Ama çabayı takdir ettim..." dedi.
Netflix dizisi 'Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins ve eşi Charlie McDowell, ABD New York'ta dizinin afişine zarar verilmiş olduğunu gördü.
Collins, yüzünün çizildiği ve belirli kısımların da tahrip edildiği görseli Instagram hesabından paylaştı.
Yaptığı paylaşımda Collins, "Yeni görünümümü sevdiğimi söyleyemem. Ama çabayı takdir ettim..." ifadelerini kullandı.
Collins'in paylaşımına bir takipçisi, " Böyle bir şeyi neden yaparlar ki? Kıskançlık yani bu. Buna gerek yok" sözleriyle karşılık verdi.

Diziye Ukrayna ve Fransa'dan tepki

Şirketi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te görevlendirilen ABD'li Emily adındaki bir genç kadının başından geçenlerin anlatıldığı 'Emily in Paris' dizisi, ilk sezonunda Fransızları kötü gösterdiği gerekçesiyle memnuniyetsizlik yaratırken ayrıca Ukrayna'yı 'karşısına almıştı'.
Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, oyuncu Lily Collins'in hayat verdiği Emily ile dil kursunda arkadaş olan Ukraynalı Petra karakteriyle ilgili şikayetlerini dile getirmişti.
Ukraynalıların bu şekilde basmakalıplara sokulmasını eleştiren Ukraynalı Bakan, Telegram hesabından yaptığı yorumda bu karakterin bu şekilde karikatürize edilmesini 'kabul edilemez ve aşağılayıcı' bulmuş, "Yurt dışında Ukraynalılar böyle mi görülüyor?" diye sormuştu.
Emily in Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
YAŞAM
Ukrayna Kültür Bakanı'ndan Netflix'e 'Emily in Paris' şikayeti
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