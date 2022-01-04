Erdoğan: Çok açık söylüyorum, CHP Genel Başkanı bunun bedelini ödeyecek

Teşkilatlarımıza kibir ve nobranlığı sokmamakla övündük. Teşkilatlarımıza kibir ve nobranlığı sokmamakla övündük.

Önceliğimiz vatandaşımızın gönlünü kazanmak. Önceliğimiz vatandaşımızın gönlünü kazanmak.

Geçtiğimiz hafta MKYK toplantısında da söyledik, yaşadığımız coğrafyada her yılımız mücadele ile geçti. Geçtiğimiz hafta MKYK toplantısında da söyledik, yaşadığımız coğrafyada her yılımız mücadele ile geçti.

Türkiye'yi dünyanın 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. Türkiye'yi dünyanın 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz.

Döviz kurundaki dalgalanama gibi tatsız hadiseleri önümüze çıkan çakıl olarak görüyoruz. Kısa sürede bunu geride bırakacağız. Tedbir paketi ile döviz kurunun üzerindeki köpüğü almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız. Yeni ekonomi programında istihdamı önceliklerimizin en başına koyduk. Ekonomide en zoru geride bıraktık. Döviz kurundaki dalgalanama gibi tatsız hadiseleri önümüze çıkan çakıl olarak görüyoruz. Kısa sürede bunu geride bırakacağız. Tedbir paketi ile döviz kurunun üzerindeki köpüğü almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız. Yeni ekonomi programında istihdamı önceliklerimizin en başına koyduk. Ekonomide en zoru geride bıraktık.

Milletten umudunu kesen muhalefet başarısızlığını örtmek için her yola başvuruyor. Milletten umudunu kesen muhalefet başarısızlığını örtmek için her yola başvuruyor.

CHP'nin başındaki zat, herkese tehditler savuruyor. Bay Kemal, yarın 2000 civarındaki muhtarımla bir arada olacağım. Muhtarlarla nasıl bir arada olunurmuş sana da bunu göstereceğim. CHP'nin başındaki zat, herkese tehditler savuruyor. Bay Kemal, yarın 2000 civarındaki muhtarımla bir arada olacağım. Muhtarlarla nasıl bir arada olunurmuş sana da bunu göstereceğim.

Bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdi. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı birbirine karıştırdılar. Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolda az gittiler uz gittiler, vara vara tek parti faşizmine geri döndüler. Bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdi. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı birbirine karıştırdılar. Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolda az gittiler uz gittiler, vara vara tek parti faşizmine geri döndüler.

Bay Kemal'in yardımcısı çıkmış, okul öncesi eğitimini eleştiriyor. Hatta hakaretlerini doğrudan milletin inancına kadar vardırıyor. Neymiş? Dinini öğrenen çocuklar, üniversiteye gidince fiziğin f'sini bilmiyormuş. Neymiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değil çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin. Bay Kemal'in yardımcısı çıkmış, okul öncesi eğitimini eleştiriyor. Hatta hakaretlerini doğrudan milletin inancına kadar vardırıyor. Neymiş? Dinini öğrenen çocuklar, üniversiteye gidince fiziğin f'sini bilmiyormuş. Neymiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değil çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin.

Asıl gerici olan sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. CHP Genel Başkanı'na soruyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Asıl gerici olan sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. CHP Genel Başkanı'na soruyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz?

Cambazlığı sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız, yeri geldiği zaman da ağzınızda hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çok açık söylüyorum, CHP Genel Başkanı bunun bedelini ödeyecek. Cambazlığı sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız, yeri geldiği zaman da ağzınızda hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çok açık söylüyorum, CHP Genel Başkanı bunun bedelini ödeyecek.

Bu edepsizlik görmezden gelinerek bir şey olmamış gibi savuşturulamaz. CHP Genel Başkanı, başta 'orta çağ zihniyeti' ifadesi olmak üzere bunu açıklamalı, şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten ve diyanet camiamızdan özür dilemelidir. Bu edepsizlik görmezden gelinerek bir şey olmamış gibi savuşturulamaz. CHP Genel Başkanı, başta 'orta çağ zihniyeti' ifadesi olmak üzere bunu açıklamalı, şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten ve diyanet camiamızdan özür dilemelidir.

Aksi takdirde milletimiz şehit yakınına küfür eden ittifak ortakları gibi CHP'ye de gereken dersi verecektir. Aksi takdirde milletimiz şehit yakınına küfür eden ittifak ortakları gibi CHP'ye de gereken dersi verecektir.

Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse, siz de dökülün siz de aynı dersi alırsınız. Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse, siz de dökülün siz de aynı dersi alırsınız.