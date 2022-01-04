https://tr.sputniknews.com/20220104/erdoganin-suudi-arabistana-gerceklestirecegi-ziyaret-bolgede-yasanan-normallesmenin-parcasi-1052393033.html

Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaret: ‘Bölgede yaşanan normalleşmenin parçası’

Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaret: ‘Bölgede yaşanan normalleşmenin parçası’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı. 2018 yılında İstanbul’da işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T15:31+0300

2022-01-04T15:31+0300

2022-01-04T15:31+0300

politika

recep tayyip erdoğan

doğu akdeniz

türkiye

suudi arabistan

mısır

katar

bae

oytun orhan

kral selman bin abdulaziz

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Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği etkinliğin çıkışında, kendisinden Suudi Arabistan’a ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına yanıt verdi ve “Tamam da dur bakalım. Şu anda Şubat’ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat’ta Suudi Arabistan’a ziyaretimi yapacağım” dedi.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğuna gitmiş ve bir daha çıkamamıştı. O dönemde Türkiye’nin tepkisiyle kesilen ilişkilerin ardından ilk ziyaret olmasıyla önem taşıyacak Erdoğan’ın Riyad ziyaretinin gündeminde birçok madde olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen Mayıs ayında Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk kez Suudi Arabistan'a gitmişti.Suudi Arabistan Türk ürünlerine boykot uyguluyorErdoğan, Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak üst düzey Suudi yetkilileri suçlamıştı ve uluslararası mecralarda bu tepkisini dile getirmişti. Suudi Arabistan da karşılık olarak Türkiye’ye karşı gayri resmi bir boykota başlamış ve bazı Türk ürünlerinin alınmamasına yönelik uyarılar medyaya yansımıştı. Bunun dışında Türkiye’ye seyahat etmeme ve Türkiye’den gayrimenkul almama çağrıları da gelmişti. Aynı zamanda Türk ihracatçılara yönelik gümrükte zorluklar da çıkarılmıştı.Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri, aynı zamanda bölgesel konulardan da gergin. Suriye ve Libya'da farklı hareket eden iki ülke, Müslüman Kardeşler konusunda da aynı düşünmüyor.Erdoğan’ın ziyaret açıklaması Türkiye’nin son dönemde Körfez’de attığı normalleşme adımlarının üstüne geldi. Arap Baharı’yla birlikte bölge ülkelerinin birçoğuyla ters düşen Türkiye, Mısır’la görüşmelere başlamış ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri normalleştirme yolunda önemli adımlar atmıştı.Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret verileriTürkiye ve Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret rakamları da dikkat çekiyor. Sputnik’in TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre iki ülke arasındaki 2013-2021 yıllarına ait ithalat ve ihracat rakamları şöyle sıralanıyor:Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan ithalatıTürkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatıBurada dikkat çeken durum ise 2020’de uygulanan boykot kararlarından sonra 2021 rakamlarındaki değişiklik olması. 2021’de Türkiye, Suudi Arabistan’dan 3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken Türkiye’nin ülkeye ihracatı yalnızca 235 milyon dolar oldu. Buna göre Türkiye, ihracat rakamları önceki dönemlerde yüksekken 2021’de Suudi Arabistan’a karşı yüksek dış ticaret açığı verdi.‘Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretilmek isteniyor’Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nden (ORSAM) Oytun Orhan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bu ziyareti bölgede son aylarda yaşanan normalleşme sürecinin bir parçası olarak görüyorum” dedi ve bölgede gelişen süreci şöyle anlattı:‘Türkiye’nin bölgede ekonomik çıkarları var’Türkiye’nin bu normalleşme çalışmalarındaki temel motivasyonunu “10 yıldır farklı sahalarda elde ettiği gücü ve mevcut kazançları konsolide etme arayışı” olarak yorumlayan Orhan, “Doğu Akdeniz, Türkiye açısından çok önem taşıyor. Burada Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile rekabette diplomasi ile sorunları çözme arayışı içine girdi. Körfez ülkeleri Doğu Akdeniz’de doğrudan bir aktör değildi ancak Türkiye’nin elini zayıflatmak için girişimlerde bulundular. Tabii Türkiye’nin bölgede ekonomik çıkarları da var. Körfez’den gelecek yatırımlar, Türkiye açısından çok kritik önemde. BAE ile anlaşma bu anlamda önemli katkılar sağlıyor, Suudi Arabistan’la da benzer bir sürecin yürütülmesi Türkiye’ye önemli katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.‘İşbirliği alanları öne çıkarılacaktır’Orhan, görüşmenin gündemine dair ise şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220102/turk-mallarina-boykot-uygulayan-suudi-arabistandan-turkiyeye-rekor-satis-1052330971.html

suudi arabistan

mısır

katar

bae

körfez

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2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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