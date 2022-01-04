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https://tr.sputniknews.com/20220104/eski-new-york-valisi-cuomo-bakim-evlerindeki-kovid-19-olumleriyle-ilgili-suclanmayacak-1052373932.html
Eski New York Valisi Cuomo, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümleriyle ilgili suçlanmayacak
Eski New York Valisi Cuomo, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümleriyle ilgili suçlanmayacak
Hakkındaki taciz suçlamalarının ardından görevden ayrılan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun, Kovid-19 salgının ilk yılında bakımevlerinde meydana gelen... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T01:17+0300
2022-01-04T01:18+0300
dünya
abd
new york
andrew cuomo
soruşturma
koronavirüs
bakımevi
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Taciz suçlamalarının ardından geçen yıl istifa eden eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk yılında bakımevlerinde meydana gelen ölümlerle ilgili soruşturmanın delil yetersizliğinden takipsizlik aldığı duyuruldu.Cuomo'nun sözcüsü Elkan Abramowitz, yaptığı yazılı açıklamada, Manhattan Bölge Savcılığı'nın kendisiyle temasa geçtiğini ve bakımevleriyle ilgili soruşturmanın kapatıldığı bilgisini paylaştığını aktardı.Abramowitz, "Baştan beri söylediğimiz gibi, herhangi bir kanunun çiğnendiğini gösteren hiçbir kanıt yok" ifadelerini kullandı.New York Başsavcılığı'nın 28 Ocak 2021'de yayınladığı 76 sayfalık raporda eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50’ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.Raporda, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlatılan incelemeler sonucunda, New York eyaleti yetkililerinin 8 bin 500 civarında açıkladığı Kovid-19 bağlantılı ölüm raporuna rağmen 15 binden fazla can kaybının tespit edildiği kaydedilmişti.Cuomo yönetimi bakımevlerindeki gerçek verileri gizlemekle suçlanmıştı.Cuomo’nun baş danışmanı Melissa DeRose, 10 Şubat’ta eyalet milletvekillerine, bakımevleri ile ilgili verileri, eski başkan Donald Trump yönetimi tarafından siyasallaştırılmasından endişe duydukları için açıklamayı ertelediklerini savunmuştu.AP ajansının ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı bir haberde de ayrıca eyalet yetkililerinin salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastayı hastanelerden bakımevlerine geri gönderdiği iddia edilmişti.Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna da dikkat çekilerek eyalet yönetimi bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/new-york-kamu-etigi-komisyonu-eski-vali-cuomodan-51-milyon-dolarlik-kitap-gelirini-istedi-1051778172.html
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abd, new york, andrew cuomo, soruşturma, koronavirüs, bakımevi

Eski New York Valisi Cuomo, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümleriyle ilgili suçlanmayacak

01:17 04.01.2022 (güncellendi: 01:18 04.01.2022)
© REUTERS / Caitlin OchsAndrew Cuomo
Andrew Cuomo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Caitlin Ochs
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Hakkındaki taciz suçlamalarının ardından görevden ayrılan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun, Kovid-19 salgının ilk yılında bakımevlerinde meydana gelen ölümlerle ilgili herhangi bir suçlamayla karşılaşmayacağı açıklandı.
Taciz suçlamalarının ardından geçen yıl istifa eden eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk yılında bakımevlerinde meydana gelen ölümlerle ilgili soruşturmanın delil yetersizliğinden takipsizlik aldığı duyuruldu.
Cuomo'nun sözcüsü Elkan Abramowitz, yaptığı yazılı açıklamada, Manhattan Bölge Savcılığı'nın kendisiyle temasa geçtiğini ve bakımevleriyle ilgili soruşturmanın kapatıldığı bilgisini paylaştığını aktardı.
Abramowitz, "Baştan beri söylediğimiz gibi, herhangi bir kanunun çiğnendiğini gösteren hiçbir kanıt yok" ifadelerini kullandı.
New York Başsavcılığı'nın 28 Ocak 2021'de yayınladığı 76 sayfalık raporda eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50’ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.
Raporda, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlatılan incelemeler sonucunda, New York eyaleti yetkililerinin 8 bin 500 civarında açıkladığı Kovid-19 bağlantılı ölüm raporuna rağmen 15 binden fazla can kaybının tespit edildiği kaydedilmişti.
Cuomo yönetimi bakımevlerindeki gerçek verileri gizlemekle suçlanmıştı.
Cuomo’nun baş danışmanı Melissa DeRose, 10 Şubat’ta eyalet milletvekillerine, bakımevleri ile ilgili verileri, eski başkan Donald Trump yönetimi tarafından siyasallaştırılmasından endişe duydukları için açıklamayı ertelediklerini savunmuştu.
AP ajansının ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı bir haberde de ayrıca eyalet yetkililerinin salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastayı hastanelerden bakımevlerine geri gönderdiği iddia edilmişti.
Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna da dikkat çekilerek eyalet yönetimi bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.
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