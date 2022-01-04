https://tr.sputniknews.com/20220104/eylem-yapan-pazarcilara-biber-gazli-mudahale-1052394644.html

Eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale

Eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemeyen pazarcı esnafı, eski yerlerinde tezgah açtı. Polisler, pazarcılara gazla müdahale etti. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T15:52+0300

2022-01-04T15:52+0300

2022-01-04T15:52+0300

türkiye

istanbul

biber gazı

polis

gaziosmanpaşa

pazar yeri

esnaf

pazar

müdahale

pazarcı

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İstanbul'da pazarcılar, Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemedi ve eski yerlerinde tezgâh açtı.Polisler ise pazarcılara gazla müdahale etti. Müdahalenin ardından, pazarcılar eski pazar yerinde tezgâh açtı.

https://tr.sputniknews.com/20220103/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybas-turkiye-geneli-dukkanlari-kapatiyoruz-1052366739.html

türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

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istanbul, biber gazı, polis, gaziosmanpaşa, pazar yeri, esnaf, pazar, müdahale, pazarcı