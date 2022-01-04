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Eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale
Eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemeyen pazarcı esnafı, eski yerlerinde tezgah açtı. Polisler, pazarcılara gazla müdahale etti. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T15:52+0300
2022-01-04T15:52+0300
2022-01-04T15:52+0300
türkiye
istanbul
biber gazı
polis
gaziosmanpaşa
pazar yeri
esnaf
pazar
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pazarcı
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İstanbul'da pazarcılar, Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemedi ve eski yerlerinde tezgâh açtı.Polisler ise pazarcılara gazla müdahale etti. Müdahalenin ardından, pazarcılar eski pazar yerinde tezgâh açtı.
https://tr.sputniknews.com/20220103/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybas-turkiye-geneli-dukkanlari-kapatiyoruz-1052366739.html
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Eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemeyen pazarcı esnafı, eski yerlerinde tezgah açtı. Polisler, pazarcılara gazla müdahale etti.
İstanbul'da pazarcılar, Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemedi ve eski yerlerinde tezgâh açtı.
Polisler ise pazarcılara
gazla müdahale etti.
Müdahalenin ardından, pazarcılar eski pazar yerinde tezgâh açtı.