https://tr.sputniknews.com/20220104/fatih-terim-zarar-verdigimi-gordugumde-gerekeni-yaparim-1052383440.html

Fatih Terim: Zarar verdiğimi gördüğümde gerekeni yaparım

Fatih Terim: Zarar verdiğimi gördüğümde gerekeni yaparım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, istifa etmeyeceğini belirterek, "Ben zarar verdiğimi gördüğümde gerekeni yaparım, kimse merak etmesin" dedi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T11:47+0300

2022-01-04T11:47+0300

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spor

galatasaray

fatih terim

açıklama

istifa

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Terim şunları ifade etti:"Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki; Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil. Her sezonun belli bölümlerinde, mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim.'Arzu ettiğimiz noktada değiliz'Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım.Takımımıza, çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Galatasaray ile Türkiye'deki tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, birçok ilki ve benzersiz başarıyı kendi kulübünde tadan, Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak, kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim; rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşatmaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir.Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve insiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim."

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galatasaray, fatih terim, açıklama, istifa