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Fikret Orman'ın ibra edilmesine ret: Mahkeme kararı iptal etti
Fikret Orman'ın ibra edilmesine ret: Mahkeme kararı iptal etti
İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Beşiktaş Kulübünde 11 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen idari ve genel kurulda yönetimin ibra edilmesine dair kararı iptal... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T16:18+0300
2022-01-04T16:20+0300
beşiktaş
spor
fikret orman
iptal
mahkeme
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Beşiktaş Kulübü’nün internet sitesinde yapılan açıklamada, "İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2019/539 esas sayısı ile görülmekte olan davada; 'Beşiktaş JK Derneğinin 11/05/2019 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin idari ve mali yönden ibra edildiklerine dair kararların iptaline ve sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına karar verilmiştir. Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşmasının ardından detaylı açıklama yapılacak ve izlenecek yol kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.Siyah-beyazlı kulübün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Fikret Orman başkanlığındaki 1 Ocak-16 Eylül 2018 tarihlerindeki yönetim kurulu ile 16 Eylül-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulu, idari ve mali yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edilmişti.Siyah-beyazlı kulüpte 25 Aralık 2021'de gerçekleştirilen 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısında da Fikret Orman'ın başkanlığındaki 01.01.2019-12.05.2019 dönem yönetim kurulu ile 12.05.2019-20.10.2019 dönemi yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edilmemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211225/besiktasta-fikret-orman-donemi-ibra-edilmedi-1052109108.html
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beşiktaş, fikret orman, iptal, mahkeme

Fikret Orman'ın ibra edilmesine ret: Mahkeme kararı iptal etti

16:18 04.01.2022 (güncellendi: 16:20 04.01.2022)
© AAFikret Orman, Beşiktaş
Fikret Orman, Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Beşiktaş Kulübünde 11 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen idari ve genel kurulda yönetimin ibra edilmesine dair kararı iptal etti.
Beşiktaş Kulübü’nün internet sitesinde yapılan açıklamada, "İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2019/539 esas sayısı ile görülmekte olan davada; 'Beşiktaş JK Derneğinin 11/05/2019 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin idari ve mali yönden ibra edildiklerine dair kararların iptaline ve sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına karar verilmiştir. Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşmasının ardından detaylı açıklama yapılacak ve izlenecek yol kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Siyah-beyazlı kulübün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Fikret Orman başkanlığındaki 1 Ocak-16 Eylül 2018 tarihlerindeki yönetim kurulu ile 16 Eylül-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulu, idari ve mali yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edilmişti.
Siyah-beyazlı kulüpte 25 Aralık 2021'de gerçekleştirilen 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısında da Fikret Orman'ın başkanlığındaki 01.01.2019-12.05.2019 dönem yönetim kurulu ile 12.05.2019-20.10.2019 dönemi yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edilmemişti.
Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda 5. kez başkanlığa seçilen Fikret Orman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
SPOR
Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi ibra edilmedi
25 Aralık 2021, 15:46
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