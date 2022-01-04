https://tr.sputniknews.com/20220104/fitch-dovizdeki-oynaklik-turk-buyuksehir-belediyelerini-baski-altina-alabilir-1052400915.html

Fitch: Dövizdeki oynaklık, Türk büyükşehir belediyelerini baskı altına alabilir

Fitch: Dövizdeki oynaklık, Türk büyükşehir belediyelerini baskı altına alabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dövizdeki oynaklığın, borcunun büyük kısmı hedge edilmemiş büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T19:44+0300

2022-01-04T19:44+0300

2022-01-04T19:44+0300

ekonomi

fitch

türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

döviz

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

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Bloomberg'in haberine göre Fitch, negatif operasyonel ortamın, özellikle de devam eden yüksek Döviz oynaklığının, önemli ölçüde hedge edilmemiş borç pozisyonlarına sahip Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77’si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.

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fitch, türkiye, ankara büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), döviz, izmir büyükşehir belediye başkanlığı