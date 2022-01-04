https://tr.sputniknews.com/20220104/fitch-dovizdeki-oynaklik-turk-buyuksehir-belediyelerini-baski-altina-alabilir-1052400915.html
Fitch: Dövizdeki oynaklık, Türk büyükşehir belediyelerini baskı altına alabilir
Fitch: Dövizdeki oynaklık, Türk büyükşehir belediyelerini baskı altına alabilir
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dövizdeki oynaklığın, borcunun büyük kısmı hedge edilmemiş büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T19:44+0300
2022-01-04T19:44+0300
2022-01-04T19:44+0300
ekonomi
fitch
türkiye
ankara büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
döviz
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
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Bloomberg'in haberine göre Fitch, negatif operasyonel ortamın, özellikle de devam eden yüksek Döviz oynaklığının, önemli ölçüde hedge edilmemiş borç pozisyonlarına sahip Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77’si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211208/fitch-turkiye-icin-yil-sonu-enflasyon-tahminini-yuzde-25e-cikardi-1051565199.html
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fitch, türkiye, ankara büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), döviz, izmir büyükşehir belediye başkanlığı
Fitch: Dövizdeki oynaklık, Türk büyükşehir belediyelerini baskı altına alabilir
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dövizdeki oynaklığın, borcunun büyük kısmı hedge edilmemiş büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.
Bloomberg'in haberine
göre Fitch, negatif operasyonel ortamın, özellikle de devam eden yüksek Döviz oynaklığının, önemli ölçüde hedge edilmemiş borç pozisyonlarına sahip Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.
Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77’si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.